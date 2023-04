WhatsApp continua a sfornare una novità dopo l’altra. Stando a quanto scoperto dal noto WABetaInfo, il noto servizio di messaggistica starebbe per arricchirsi di un nuovo sistema di emoji animate. Molto presto, le chat con amici e parenti diventeranno più movimentate che mai! Scopriamo insieme come funzionerà la novità.

Ebbene sì, WhatsApp ce la sta mettendo tutta per cercare di migliorare l’esperienza utente del suo servizio di messaggistica. Le emoji animate avranno lo scopo di rendere la comunicazione tra persone più espressiva e divertente. C’è un dettaglio, però, che potrebbe far storcere il naso a molti. Ecco di che si tratta.

WhatsApp: emoji animate in arrivo su Desktop, iOS e Android

Come abbiamo già accennato ad inizio articolo, è stato WABetaInfo a dare le prime notizie in merito alla novità in arrivo. Pare che tracce delle funzione siano state scovate solo all’interno della beta di WhatsApp Desktop. Le emoji animate saranno create utilizzando Lottie, una libreria che permette ai designer di creare animazioni leggere e fluide. In questo modo, tutti potranno utilizzare la funzione senza appesantire i propri dispositivi. Fin qui tutto bene. Quale è la nota dolente? Le emoji animate sostituiranno le emoji fisse. Ebbene sì, non ci sarà più la possibilità di scegliere tra un’emoji “fissa” e una animata. Quando dalla tastiera delle emoji se ne selezionerà una per la quale è disponibile la versione animata, quest’ultima verrà inviata automaticamente. Pare che WhatsApp non abbia intenzione di introdurre un’impostazione per disattivarle.

La funzione è stata scovata nella beta di WhatsApp per Windows e, molto probabilmente, arriverà prima su questa piattaforma. Tuttavia, in futuro le emoji animate saranno disponibili anche nell’app per iOS e Android. Considerando, però, che la novità è ancora in fase di sviluppo, ci vorrà ancora qualche mese prima di vederla debuttare. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.