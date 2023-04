Dopo diverse settimane che ci lavora su, WhatsApp ha finalmente deciso di lanciare un’attesa funzione che semplificherà la vita di molti utenti. Di cosa stiamo parlando? Dell’arrivo di un sistema di approvazione per l’accesso ai gruppi. Finalmente, WhatsApp ha deciso di proporre una soluzione per tenere a bada i “partecipanti indesiderati”. Ecco come funziona il tutto.

La novità è stata lanciata nelle scorse ore all’interno dell’ultima versione dell’app per iOS disponibile su App Store. La funzione non viene menzionata nelle novità dell’aggiornamento, tuttavia, risulta essere presente. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

WhatsApp: come funziona il sistema di approvazione degli accessi ai gruppi

A dare informazioni dettagliate sul funzionamento del nuovo sistema di approvazione accessi ai gruppi è stato, nelle scorse ore, il noto WABetaInfo. Questo, ha anche confermato la presenza della novità all’interno dell’aggiornamento. Gli unici che possono impostare il sistema di approvazione accessi sono gli amministratori dei gruppi. Questi hanno ora una nuova opzione, all’interno delle impostazioni del gruppo, che permette di attivare il sistema. Come funziona quest’ultimo? Se qualcuno prova ad entrare in un gruppo dove è attivo il sistema di approvazione, non entra automaticamente all’interno della chat, ma rimane in sospeso fino a quando l’amministratore non approva l’accesso. Gli amministratori possono vedere tutte le richieste di accesso in una sezione dedicata.

La funzione risulta essere attualmente in fase di rilascio. Quindi, se avete scaricato l’ultima versione di WhatsApp per dispositivi iOS, ma ancora non vedete il nuovo sistema di approvazione accessi non disperate, questo sarà disponibile nei prossimi giorni. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.