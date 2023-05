Se siete tra coloro che non riescono a sopportare i messaggi vocali di WhatsApp, allora questa notizia vi renderà estremamente felici. Il servizio di messaggistica ha finalmente deciso di portare in campo una funzione in grado di trascrivere i messaggi vocali in messaggi di testo! In questo articolo andiamo a riportare tutti i dettagli della novità!

Non è la prima volta che parliamo della trascrizione dei messaggi vocali su WhatsApp. Alcune settimane fa, infatti, vi avevamo accennato di come alcune tracce della funzione fossero state scovate in una beta. Oggi, WhatsApp ha finalmente deciso di introdurla, in versione definitiva, all’interno di un’aggiornamento per beta tester. Manca poco al lancio al pubblico!

WhatsApp: trascrivere i messaggi vocali in messaggi di testo

I messaggi vocali di WhatsApp si evolvono ancora. Se ci si trova in situazioni dove non si può ascoltarli, ora, è possibile semplicemente leggerli sotto forma di messaggio di testo. Quando il mittente invia una nota audio, WhatsApp la affianca automaticamente alla sua trascrizione testuale. Sta a chi riceve il messaggio decidere se ascoltare la nota audio o se semplicemente leggere il testo. La funzione risulta essere particolarmente utile quando i messaggi vocali sono troppo lunghi e non si ha il tempo di ascoltarli tutti. Da notare, infatti, che la trascrizione del messaggio permette anche di ricercare una singola parola all’interno del messaggio. In questo modo, se si è interessati solo ad una precisa informazione, si può cercare quella direttamente tramite la barra di ricerca! Ovviamente, il tutto rimane coperto dalla crittografia end-to-end.

La funzione è appena stata rilasciata nell’ultima beta per dispositivi iOS e risulta essere disponibile all’utilizzo per pochi fortunati tester. Se tutto andrà per il verso giusto, arriverà nelle versioni aperte al pubblico nelle prossime settimane. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.