WhatsApp porta in campo i video messaggi: ecco cosa sono

Aria di novità in casa WhatsApp. Il noto servizio di messaggistica ha appena deciso di aggiungere una novità su cui lavora da diverse settimane, i video messaggi! Di che si tratta? Di un nuovo modo di comunicare, più autentico rispetto ai classici messaggi. Andiamo a scoprire la novità nel dettaglio.

Al pari di altri servizi di messaggistica, anche WhatsApp ha deciso di aggiungere un modo di comunicare che risulti essere più autentico. I video messaggi sono dei brevi video che possono essere registrati solamente in tempo reale. Cosa ne penserà la community?

WhatsApp: cosa sono i video messaggi e come funzionano

Disponibili da poche ore, i video messaggi permettono di intrattenere conversazioni più autentiche che mai. Questi, a differenza dei video “normali”, possono avere una durata massima di soli 60 secondi e possono essere registrati solamente in tempo reale. Mandare un video messaggio è più semplice che mai, basta fare un tap sull’icona per registrare i messaggi vocali per passare all’icona per registrare i video messaggi. Fatto ciò, basta tenere premuta l’icona per registrare il video messaggio e inviarlo. I video messaggi rimangono in chat e possono essere visti anche più volte. Ovviamente, anche questi sono coperti da crittografia end-to-end.

Come già accennato, la novità risulta essere disponibile da pochissime ore. Al momento, gli unici fortunati a poterla usare sembrano essere pochi beta tester dell’app per iOS e Android. Nelle prossime settimane, la casa rilascerà la novità a tutti gli utenti. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: WhatsApp.com