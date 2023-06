WhatsApp: ora è possibile inviare foto in alta qualità

Stanchi di ricevere foto di bassa qualità su WhatsApp? L’azienda ha appena lanciato la funzione che fa al caso vostro! Niente più foto sgranate, ora è possibile decidere autonomamente di inviarle ad una qualità superiore. Come funziona il tutto? Andiamo a scoprirlo in questo articolo.

Come molti di voi già sanno, WhatsApp ha un sistema secondo il quale i contenuti multimediali vengono inviati ad una qualità inferiore rispetto a quella dei file originali. Ciò, ovviamente, per far si che l’app non si appesantisca troppo velocemente. Questo sistema, seppur utile, mete i bastoni tra le ruote a coloro che hanno molto spazio sullo smartphone e vogliono inviare foto e video alla massima qualità. A ragione di ciò, WhatsApp ha deciso di introdurre la funzione che permette agli utenti di scegliere in maniera autonoma la qualità di una foto inviata.

WhatsApp: come inviare foto in alta qualità

La novità è stata scovata negli scorsi giorni nelle versioni beta delle app per iOS e Android. A quanto pare, una nuova icona “HD” compare quando si prova ad inviare una foto all’interno di una qualsiasi chat. Basta cliccare su questa per impostare la qualità a cui inviare il contenuto. Le opzioni sono due: qualità standard e qualità HD. Cliccando sulla seconda, la foto verrà inviata in qualità migliore e verrà contrassegnata con il simbolo “HD”. Ricordiamo che normalmente le foto continueranno ad essere inviate in qualità standard. Per inviare foto in qualità HD bisogna selezionare l’impostazione ogni volta.

La funzione, come già accennato, è comparsa nelle ultime beta delle app per iOS e Android. Al momento è disponibile solo per alcuni beta tester. Se tutto andrà per il verso giusto, arriverà per tutti nelle prossime settimane. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.