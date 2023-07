WhatsApp introduce un nuovo modo di effettuare videochiamate su iOS

Siete tra coloro che utilizzano spesso WhatsApp per effettuare videochiamate? Se sì, la novità di cui vi parliamo oggi potrebbe risultarvi molto interessante. Nell’ultimo aggiornamento dell’app di WhatsApp per dispositivi iOS, infatti, è stata aggiunta la possibilità di effettuare le videochiamate in una modalità differente, quella orizzontale! Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Se siete soliti fare videochiamate su WhatsApp, sapete bene che fino ad ora il servizio di messaggistica ha permesso di effettuarle solo in modalità verticale. Da ora in poi, la situazione cambia. Gli utenti potranno decidere autonomamente tra la modalità verticale (classica) e quella orizzontale! Ma non finisce qui, anche altre due novità sono arrivate in campo.

WhatsApp: tre novità arrivano nella versione iOS

Come funzionano le videochiamate in modalità orizzontale? Nulla di più semplice. La funzione è attiva di deafault, tutto ciò che bisogna fare è ruotare lo smartphone durante la videochiamata per provare la novità. La modalità orizzontale si rivela particolarmente utile in situazioni in cui ci sono più persone all’interno dell’inquadratura. Come già accennato, però, la nuova versione dell’app per dispositivi iOS ha portato in campo anche altre due novità. La prima riguarda la possibilità di trasferire le chat dal vecchio iPhone ad uno nuovo e la seconda riguarda la possibilità di silenziare i numeri sconosciuti. Entrambe le funzioni possono essere attivate all’interno delle impostazioni dell’app.

Ricordiamo che tutte e tre le novità citate sono state aggiunte nell’ultima versione dell’app WhatsApp per i soli dispositivi iOS (versione 23.15.0). Per provarle, quindi, è necessario aver aggiornato il proprio dispositivo con tale versione. Se nonostante l’aggiornamento, alcune delle funzioni non risultano essere disponibili, non disperate, queste saranno disponibili a breve. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.