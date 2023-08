WhatsApp: arriva la possibilità di creare sticker con l’AI

Siete tra coloro che inviano parecchi sticker su WhatsApp? La notizia che stiamo per darvi vi svolterà la vita! Nell’ultima beta dell’app per dispositivi Android è stata scovata una nuova funzione che permette di creare ed inviare sticker generati tramite l’intelligenza artificiale! Il bello? Non bisogna scaricare nessun app di terze parti. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

WhatsApp si sta impegnando giorno dopo giorno nel portare in campo più funzioni utili possibili all’interno del suo servizio di messaggistica. Sicuramente, la possibilità di generare sticker semplicemente descrivendoli è decisamente qualcosa di davvero interessante. Quando arriverà per tutti?

WhatsApp: come creare sticker con l’AI e come inviarli

A dare notizia dell’interessante funzione è stato, come al solito, il noto WABetaInfo. Questo ha confermato che la novità è attualmente disponibile solo per una cerchia ristretta di tester, ma che tra non molto arriverà per chiunque. In che cosa consiste e come si utilizza? Il procedimento è più semplice che mai! Basta entrare in una qualsiasi chat e cliccare sull’icona degli sticker per aprire il tab dedicato. All’interno di questo, è presente un nuovo pulsante “crea” che permette di creare sticker utilizzando l’intelligenza artificiale. Basta inserire una breve descrizione dello sticker da creare e l’AI fa tutto. Una volta creato, lo sticker può essere inviato all’interno della chat tramite un tap sull’apposita icona!

Come già accennato, la funzione è attualmente disponibile solo all’interno della versione beta di WhatsApp per Android. Se i test andranno per il verso giusto, dovremmo vederla arrivare per tutti a partire dalle prossime settimane. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.