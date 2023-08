WhatsApp: finalmente tutti possono inviare foto in HD

Qualche settimana fa, WhatsApp ha portato in campo, per la prima volta in assoluto, la possibilità di inviare foto in alta risoluzione. Se per un breve periodo, la novità è stata disponibile solo per una ristretta parte degli utenti, ora, tutti possono provarla. Andiamo a scoprire come funziona!

Ebbene sì, niente più foto di scarsa qualità sul servizio di messaggistica di Mark Zuckerberg. Ora sono gli utenti a decidere! Se un contenuto deve essere inviato ad una qualità superiore, è possibile farlo grazie ad un’impostazione dedicata disponibile all’interno delle app iOS e Android.

WhatsApp: come inviare foto in alta qualità

Inviare foto in alta qualità su WhatsApp è davvero un gioco da ragazzi. Tutto ciò che bisogna fare, infatti, è:

Aprire l’app WhatsApp;

Entrare nella chat in cui si vuole inviare la foto in alta qualità;

Fare tap sull’icona della macchina fotografica per scattare una foto o sceglierne una dalla galleria;

Nella schermata di invio della foto selezionata, fare tap sull’icona “HD” presente nella parte alta dello schermo;

Selezionare la voce “Qualità HD”;

Fare tap sull’icona dell’aeroplano di carta per inviare il contenuto.

Ricordiamo che tale procedura va eseguita ogni qual volta si intende inviare una foto in qualità HD. Le altre foto scattate o selezionate e inviate senza selezionare l’impostazione avranno la classica qualità bassa di WhatsApp.

Come già accennato, la funzione è finalmente disponibile per tutti! Per utilizzarla, però, è necessario aver scaricato l’ultima versione dell’app WhatsApp per il proprio dispositivo. Se non lo avete ancora fatto, quindi, correte ad aggiornare la vostra app per testare la novità! Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.