WhatsApp: in arrivo un grosso restyling dell’app

Vi siete stancati di vedere sempre la solita interfaccia, ormai datata, su WhatsApp? Tra non molto, tutto cambierà! Stando alle recenti scoperte di WABetaInfo, l’azienda di Mark Zuckerberg sta lavorando ad un rimodernamento totale della sua app di messaggistica. I primi dettagli sono stati scovati all’interno dell’ultima beta di WhatsApp per iOS. Ecco tutto ciò che sappiamo a riguardo.

Sono settimane che il servizio di messaggistica cerca di migliorare l’aspetto della sua interfaccia. Le varie beta dei iOS e Android hanno mostrato come questa ha iniziato dalla sola interfaccia per le impostazioni. Ad oggi, dopo le recenti scoperte, si può confermare che il restyling riguarderà l’app intera.

WhatsApp: aspetto più moderno e nuovi colori

WABetainfo ha pubblicato in queste ore quella che potrebbe essere l’interfaccia in arrivo per l’app iOS (foto sotto). Da come si può vedere, la novità sono i bottoni modificati della barra di navigazione, l’aggiunta di un bottone dedicato per filtrare le chat e l’uso del colore verde come colore primario (il blu scompare quasi del tutto). Basta dare un occhio per rendersi conto di come l’aspetto sia decisamente più moderno rispetto a quello dell’attuale interfaccia.

Ricordiamo che WhatsApp sta ancora lavorando alla versione definitiva. Quanto mostrano in foto, quindi potrebbe cambiare. Ciò che sembra essere certo è che non manca molto all’implementazione del nuovo design nelle versioni aperte al pubblico. Se tutto andrà per il verso giusto, dovremmo vederlo arrivare già nelle prossime settimane. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: WABetaInfo.com