WhatsApp: in arrivo un nuovo livello di protezione per gli account

WhatsApp continua a lavorare sulla sicurezza della sua app. Nonostante negli ultimi mesi l’azienda abbia fatto passi da gigante, ancora oggi non sono pochi i casi in cui gli utenti si vedono derubare il proprio account. Grazie all’ultima beta dell’app WhatsApp per Android, abbiamo scoperto che la casa sta lavorando ad un nuovo livello di sicurezza per gli account, la verifica e-mail. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Le prime tracce della verifica e-mail su WhatsApp risalgono alle beta Android di qualche settimana fa. L’ultima beta rilasciata, ha semplicemente confermato che la casa sta ancora sviluppando la funzione. Perché? All’interno della versione è stata scovata una prima bozza di come funzionerà il tutto.

WhatsApp: verificare la propria e-mail per avere un nuovo modo di accedere all’account

Ebbene sì, lo scopo della verifica e-mail sarà proprio quello di dare alle persone un ulteriore modo per accedere al proprio account. Di conseguenza, non solo gli account saranno più sicuri, ma gli utenti avranno più possibilità di accesso. La funzione si rivelerà particolarmente utile per tutti coloro che hanno problemi a ricevere i codici a sei cifre via SMS. Importante ricordare che l’e-mail associata agli account non verrà mai visualizzata dagli altri. Ciò, per salvaguardare la privacy. L’unico scopo dell’e-mail su WhatsApp sarà, appunto, quello di aumentare la sicurezza.

Come già accennato, la funzione risulta essere ancora in fase di sviluppo. Ci vorrà ancora un po’ di tempo, quindi, prima di vederla arrivare nelle versioni ufficiali dell’app. La cosa certa è che debutterà sia su Android che su iOS. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.