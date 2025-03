WhatsApp: addio alle chiamate accidentali

A chi non è capitato almeno una volta di avviare una chiamata o una videochiamata WhatsApp per sbaglio? Dopo la marea di lamentele da parte di utenti da tutto il mondo, pare che l’app stia lavorando finalmente ad un aggiornamento dell’interfaccia per evitare spiacevoli incidenti. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

Dopo l’introduzione dei temi per le chat, WhatsApp continua a migliorare la sua app con novità super interessanti. Pare che finalmente Meta stia iniziando ad ascoltare le proposte del pubblico generale. Ecco come funziona l’ultima aggiunta.

WhatsApp: come funziona la nuova interfaccia per le chiamate

A dare le informazioni sull’ultima novità in arrivo su WhatsApp è stato il noto WABetaInfo. Questo ha scovato tracce della nuova interfaccia all’interno dei codici dell’ultima beta dell’app per dispositivi Android. L’attuale interfaccia per avviare le chiamate e le videochiamate presenta due tasti distinti che se cliccati fanno partire direttamente la chiamata. Con la nuova interfaccia, invece, ci sarà un pulsante unico che aprirà un menù a tendina dal quale si potranno svolgere varie azioni: avviare la chiamata, avviare la videochiamata, creare un link per la chiamata, selezionare chi far partecipare alla chiamata (per i gruppi). La nuova interfaccia, oltre a rendere l’app più funzionale, mette fine una volta per tutte al pericolo delle chiamate accidentali di cui tutti si lamentano da tempo.

Come già accennato, la novità risulta essere attualmente in fase di sviluppo. Nessuno al momento, neanche i beta tester, possono provarla. Se tutto andrà per il verso giusto dovremmo vederla arrivare per tutti nel corso delle prossime settimane. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.