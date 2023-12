WhatsApp: presto si potranno condividere gli aggiornamenti di stato su Instagram

Continua il tentativo di Meta di unificare i suoi vari servizi. Dopo le varie contaminazioni da parte di Facebook e Instagram, presto, arriverà su WhatsApp la possibilità di condividere automaticamente aggiornamenti di stato su Instagram. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

WhatsApp si sta dando da fare con il lancio di novità nell’ultimo periodo! Nell’ultima beta dell’app per dispositivi Android sono state scovate le tracce di una funzione che permetterà di condividere automaticamente gli aggiornamento di stato su Instagram. Scopriamo quando verrà lanciata al pubblico.

WhatsApp: aggiornamenti di stato in automatico su Instagram

A dare le prime informazioni in merito alla novità è stato il noto WABetaInfo, il quale ha scoperto che il servizio implementerà una nuova scorciatoia che sarà visibile agli utenti dopo aver pubblicato un aggiornamento di stato su WhatsApp. Utilizzando la scorciatoia sarà possibile condividere automaticamente l’aggiornamento di stato anche su Instagram. La funzione si rivelerà particolarmente utile per coloro che vogliono raggiungere il maggior numero di persone che visualizzano i contenuti in quanto, molto spesso, i contatti WhatsApp non sono gli stessi che si hanno su Instagram. Ovviamente, la condivisione su Instagram non sarà mai obbligatoria, ma dovrà sempre essere confermata manualmente, in base alle proprie preferenze.

Come già accennato, la novità è stata scovata all’interno dell’ultima beta per dispositivi Android. Al momento risulta essere in fase di sviluppo e, quindi, neanche i beta tester possono ancora provarla. Se tutto andrà per il verso giusto, dovrebbe arrivare al pubblico nelle prossime settimane. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.