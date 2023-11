WhatsApp: arriva la funzione per inviare foto e video in qualità originale

Dopo aver lanciato, qualche settimana fa, una funzione in grado di aumentare la qualità delle foto e video inviati nelle chat, WhatsApp vuole fare di più. Nell’ultima beta per dispositivi iOS e Android è arrivata una nuova funzione che permette agli utenti di inviare, in semplici passi, foto e video nella loro qualità originale. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Certo, la possibilità di inviare foto e video in “HD” ha migliorato un po’ la vita degli utenti, tuttavia, non ha cancellato il problema che i più esigenti avevano all’interno dell’app. Ci sono persone, come ad esempio i fotografi, che hanno spesso necessità di inviare velocemente foto via WhatsApp. Come fare, quando serve, per mantenere la qualità originale dei contenuti inviati? Da ora c’è una funzione ad hoc.

WhatsApp: come inviare foto e video non compressi

A dare i primi dettagli in merito alla funzione appena introdotta da WhatsApp è stato il noto WABetaInfo. Questo, ha mostrato come ora esista un nuovo pulsante che permette di inviare velocemente foto e video come documenti per mantenere la loro qualità originale. Inviare foto e video tramite questa nuova opzione permette di condividere facilmente i contenuti fino ad un massimo di 2 GB di grandezza. La novità risolve il problema delle foto e dei video compressi che a molti facevano storcere il naso!

Come già accennato, la novità è appena stata lanciata nella beta di WhatsApp disponibile per iOS e Android. Al momento, possono utilizzarla solo una piccola parte di beta tester. Se tutto andrà per il verso giusto dovremmo vedere arrivare la funzione per tutti già a partire dalle prossime settimane. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.