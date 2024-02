WhatsApp: il lucchetto alle chat arriverà anche per i dispositivi collegati

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato di una interessante strumento in arrivo sulla versione web di WhatsApp, il lucchetto per le chat. In queste ore, sono emersi nuovi dettagli in merito alla novità. A quanto pare, questa sarà disponibile anche sui dispositivi collegati all’account! Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Ebbene sì, la protezione riguarderà tutti i dispositivi. WhatsApp non sta sviluppando il lucchetto chat solo per la versione web, ma anche per tutte le altre piattaforme. Ma non è tutto, basterà impostare una chat come “protetta da lucchetto” sul dispositivo principale per proteggerla automaticamente anche su tutti gli altri dispositivi collegati.

WhatsApp: come funzionerà il lucchetto chat per i dispositivi collegati

A dare le interessanti novità in merito al lucchetto per le chat è stato il noto WABetaInfo. Questo ha scoperto che la funzione risulta essere attualmente in lavorazione anche nella versione Android dell’app. Inoltre, ha scoperto che quando sarà disponibile al pubblico, basterà proteggere una chat sul dispositivo principale per proteggerla automaticamente anche su tutti i dispositivi collegati. Le chat protette verranno tutte raggruppate in una sezione accessibile solamente immettendo un codice scelto dall’utente.

È da tempo che gli utenti chiedono a WhatsApp nuove funzioni volte alla protezione delle chat. Il lucchetto chat è il tentativo di Meta di dare agli utenti ciò che vogliono. Ricordiamo che al momento la funzione non è ancora disponibile al pubblico. Se tutto andrà per il verso giusto dovremmo vederla arrivare nelle prossime settimane. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.