WhatsApp: ora è possibile nascondere l’indirizzo IP durante le chiamate

Una nuova interessante funzione di sicurezza della privacy è stata introdotta in queste ore su WhatsApp. A svelarla è stata l’azienda stessa tramite un comunicato ufficiale. Di che si tratta? Da ora in poi, gli utenti avranno la possibilità di nascondere il proprio indirizzo IP nelle chiamate 1:1. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Ad oggi, le chiamate 1:1 su WhatsApp vengono stabilite tramite connessione peer-to-peer diretta tra le due parti. Ciò, da una parte migliora sensibilmente la qualità della voce, dall’altra necessita che entrambe le parti ricevano i reciproci indirizzi IP. Come molti di voi già sanno, questi ultimi contengono informazioni sensibili come posizione geografica e provider di internet. Se si vuole aggiungere un livello di sicurezza in più e nascondere l’indirizzo IP, ora si può grazie ad un’impostazione.

WhatsApp: come nascondere l’indirizzo IP durante le chiamate

Se siete tra coloro che non vogliono mostrare il proprio indirizzo IP durante le chiamate individuali effettuate su WhatsApp, l’azienda ha lanciato la funzione che fa al caso vostro. Tutto ciò che bisogna fare è aprire l’app, entrare nella sezione “Impostazioni”, selezionare la voce “Privacy”, andare su “Avanzate” e attivare l’interruttore relativo a “Proteggi indirizzo IP nella chiamate“. Attivando tale impostazione, le chiamate non vengono più stabilite tramite connessione peer-to-peer diretta tra gli utenti, ma vengono inoltrate prima ai server di WhatsApp e poi trasferite all’altra persona. In questo modo, l’indirizzo IP non viene comunicato all’altro utente. Bisogna considerare, però, che questa funzione potrebbe ridurre la qualità della voce durante le chiamate. Ovviamente, le chiamate sono sempre coperte da crittografia end-to-end in modo che neanche WhatsApp possa ascoltarle.

La funzione è stata lanciata in queste ore. Tutto ciò che bisogna fare per utilizzarla è aggiornare l’app all’ultima versione disponibile. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: engineering.fb.com