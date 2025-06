WhatsApp aggiunge nuovi colori per i temi delle chat

Qualche settimana fa, WhatsApp ha finalmente dato ai suoi utenti la possibilità di personalizzare il tema delle chat. In che modo? Fornendo ben 20 colorazioni da poter applicare, a proprio piacimento, all’interno delle singole chat o all’intera app. Visto l’elevato successo della novità, Meta ha appena deciso di aggiungere 18 nuove colorazioni! Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Dopo anni in cui WhatsApp è stato fortemente criticato per essere uno dei pochi servizi di messaggistica poco personalizzabili, ora arriva la rivoluzione. I nuovi colori per i temi delle chat permettono di dare un tocco personale ad ogni conversazione. A partire da ora, si potrà scegliere tra ben 38 colorazioni differenti!

WhatsApp: arrivano nuove colorazioni per i temi delle chat

A dare tutte le informazioni in merito alla novità introdotta è stato, in queste ore, il noto WABetaInfo. Questo ha confermato che Meta ha dato il via al rilascio di ben 18 nuove tinte per personalizzare le chat. Tutto ciò che bisogna fare è andare nelle impostazioni dell’app, selezionare la voce “Generali”, poi “Chat” e successivamente “Tema della chat predefinito“. Qui, se avete aggiornato l’app, compariranno ben 38 colorazioni differenti tra cui poter scegliere! Come già saprete, i temi possono essere impostati sia per le singole chat, sia per l’intera app. È l’utente a scegliere come meglio preferisce.

La novità è un’esclusiva dell’ultimo aggiornamento iOS. Per poter utilizzare i nuovi temi è necessario averlo scaricato sul proprio dispositivo. Se nonostante il download, ancora la novità non compare, non disperate! Questa sarà disponibile nel giro di qualche giorno. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.