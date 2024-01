WhatsApp: presto si potrà personalizzare il colore dell’interfaccia

WhatsApp ha lavorato duramente negli ultimi mesi per rendere la sua interfaccia più fresca e innovativa possibile. Non molto tempo fa, in una beta dell’app, è stato scoperto che l’azienda era al lavoro ad una nuova interfaccia che aveva come colore principale il verde. Dopo averla sviluppata e aver raccolto i riscontri degli utenti, pare che Meta abbia cambiato idea sulla sua scelta. Scopriamo il perché.

Nell’ultima beta per dispositivi iOS è stata scovata una novità molto interessante. Di che si tratta? Della possibilità di modificare il colore principale dell’interfaccia! È la prima volta che WhatsApp valuta un’opzione di personalizzazione di questo tipo. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

WhatsApp: come cambiare il colore dell’interfaccia

Non vi piace l’interfaccia di WhatsApp tutta a tema verde? Nessun problema, presto potrete impostare il vostro colore preferito come colore principale dell’interfaccia dell’app! A dare le prime informazioni a riguardo è stato il noto WABetaInfo che, appunto, ha confermato la presenza della novità nell’ultima beta dell’app per dispositivi iOS. Molto presto, gli utenti potranno andare nelle impostazioni dell’app e personalizzare il colore dell’interfaccia a proprio piacimento. Le possibili colorazioni tra cui scegliere saranno ben 5: Verde, Blu, Grigio, Rosa e Viola. Il colore potrà essere cambiato in qualsiasi momento e senza nessun particolare limite. Nonostante possa sembrare una funzione di poco conto, siamo certi che molti utenti la sfrutteranno con piacere.

Ricordiamo che la novità è attualmente in fase di sviluppo, quindi, neanche i beta tester possono utilizzarla. Se tutto andrà per il verso giusto, dovremmo vederla arrivare al pubblico nei prossimi mesi. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.