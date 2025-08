WhatsApp introduce i promemoria per le chiamate perse

Dopo aver portato in campo la possibilità di impostare i promemoria per i messaggi arretrati, WhatsApp ha deciso di rendere più completa la funzione estendendola anche alle chiamate. Da ora in poi non ci sarà più bisogno di preoccuparsi di richiamare qualcuno su WhatsApp, sarà l’app a ricordartelo!

Meta sta lavorando ogni giorno per rendere la sua app di messaggistica più funzionale possibile. Se prima questa veniva considerata molto indietro rispetto alla concorrenza, ora le distanze si stanno accorciando sempre di più. Andiamo a scoprire come utilizzare l’ultima novità.

WhatsApp: come impostare i promemoria per le chiamate perse

A dare tutte le informazioni in merito alla funzione appena introdotta da WhatsApp è stato, in queste ore, il noto WABetaInfo. Questo ha confermato che una cerchia ristretta di beta tester Android che hanno scaricato l’ultima versione beta dell’app si sono visti comparire la funzione. Quando si perde una chiamata da qualcuno, basterà entrare all’interno della loro chat e comparirà una nuova opzione che permetterà di impostare un promemoria. Si potrà scegliere tra varie opzioni: 2 ore, 8 ore, 24 ore e personalizzato. Allo scadere del tempo selezionato, l’app invierà una notifica sul dispositivo per ricordare all’utente di effettuare la chiamata!

Come già accennato, la novità risulta essere attualmente disponibile solo per una cerchia ristretta di beta tester. Se tutto andrà per il verso giusto, questa arriverà per tutti nel corso dei prossimi giorni. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.