WhatsApp: finalmente è possibile usare gli avatar nelle videochiamate

Una nuova interessante funzione è sbarcata in queste ore su WhatsApp. Di che si tratta? Della possibilità di utilizzare il proprio avatar all’interno delle videochiamate con gli altri utenti! Con ciò, arriva in campo un nuovo modo di comunicare ed esprimersi all’interno del servizio. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

A dare informazioni dettagliate in merito alla novità è stato, come al solito, il noto WABetaInfo. Questo ha confermato che WhatsApp ha reso disponibile la funzione per una cerchia ristretta di utenti che hanno scaricato l’ultima beta dell’app per dispositivi Android. Scopriamo insieme come funziona e quando sarà disponibile per tutti.

WhatsApp: come usare gli avatar nelle videochiamate

Un nuovo modo di utilizzare gli avatar su WhatsApp è finalmente arrivato. Lo scopo della casa è quello di rendere le conversazioni video tra utenti più interessanti e, allo stesso tempo, di aggiungere un modo per salvaguardare la privacy durante le videochiamate. Quando se ne avvia una, è ora possibile selezionare una nuova icona che permette di utilizzare il proprio avatar nel corso dell’intera videochiamata. L’avatar mima le espressioni facciali della persona per un’esperienza più realistica. Tutte le videochiamate con l’utilizzo di avatar, come le normali, sono protette da crittografia end-to-end.

Come già accennato, la novità è stata appena lanciata per una ristretta cerchia di beta tester. Se tutto andrà per il verso giusto, la vedremo arrivare per tutti a partire dalle prossime settimane. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: WhatsApp.com