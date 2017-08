Xiaomi lavora ad un dispositivo Android One basato su MI 5X

Xiaomi è una società cinese che si è evoluta nel tempo da semplice produttore locale di soluzioni intelligenti di telefonia mobile a punto di riferimento per l’elettronica di consumo internazionale nei segmenti mobile, fitness tracker e domotica.

Gli ultimi rapporti, di fatto, hanno dimostrato la supremazia di un’azienda in grado di surclassare i rivali Apple e FitBit nel segmento indossabili, mentre prosegue la corsa al successo nel settore mobile phone con gli Xiaomi MI Mix di seconda generazione appena apparsi in video.

Ad ogni modo l’impegno della società nel segmento top di gamma prosegue di pari passo con gli ultimi progetti avviati nel segmento smartphone Android One che lasciano ampio spazio ad un nuovo ed inedito Xiaomi A1 apparso recentemente in un’immagine online che ne descriverebbe le presunte sembianze.

Si tratta di un device Android progettato sulla base dell’OS Google nativo con supporto illimitato all’archiviazione software Google Photo e coadiuvato lato hardware da un doppio sistema di scatto in tecnologia Dual-Camera e da display con estensione da 5.5 pollici risoluzione Full HD @1920×1080 pixel.

La collaborazione Xiaomi – Google non rappresenta certo una novità assoluta, lo prova il fatto che i due colossi hanno unito le proprie forze nella realizzazione di un set-top box Android venduto negli USA. Anche in questo caso, di fatto, potremmo ipoteticamente avere a che fare con un device indirizzato in via esclusiva al mercato statunitense, anche se non è da escludere un circuito di distribuzione secondario da destinare ai mercati emergenti che non conti però su un merchandising dedicato alla Cina, dove i servizi Google risultano bloccati.

Secondo i nuovi report ufficiali si tratterà di un prodotto basato sostanzialmente sul profilo operativo delle controparti in-house Xiaomi MI 5X annunciate il mese scorso ed oggetto della nostra anteprima. A titolo informativo riassumiamo qui di seguito quelle che sono le caratteristiche del MI 5X.

Scheda Tecnica Xiaomi MI 5X

Display: Pannello Capacitivo Multi-Touch con diagonale da 5.5 pollici Full HD Resolution @1920×1080 pixel frameless

Processore: Octa-Core System Qualcomm Snapdragon 625

Memoria RAM: 4GB

Memoria ROM: 32GB con supporto per espansione esterna tramite apposito slot separato per microSD Card

SIM Card: Formato Nano-SIM Dual-System

Fotocamera Principale Posteriore: 12+12 Megapixel Dual-Lens con tecnologia di stabilizzazione ottica di immagine dedicata (OIS) e zoom ottico 2X con supporto alla Modalità Ritratto

Fotocamera Principale Anteriore: 5 Megapixel

Connessioni: LTE bande, WiFI ac doppia banda 2.4GHz/5GHz, NFC, Bluetooth 5.0 ed USB 2.0 Type-C reversibiile, GPS con GLONASS Geo-System, Beidu e Galileo System GPS

Sensoristica: Luminosità ambientale, Proximity sensor, scanner biometrico per le impronte digitali, accelerometro, giroscopio, bussola

Dimensioni: 155.4 × 75.8 × 7.3 mm

Peso: 165 grammi

Batteria: 3.080mAh non removibile

Sistema Operativo: Android 7.1.1 Nougat con supporto alle personalizzazioni proprietarie Xiaomi MIUI

Prezzo al lancio: circa €190

Le specifiche dei due smartphone combaciano alla perfezione ed è quindi possibile che la società introduca una versione del Mi 5X puramente stock basata appunto su OS Android One. Al momento le due società hanno preferito mantenere il totale riserbo sulla questione e sono ancora da stabilirsi i mercati di distribuzione e la data ufficiale di presentazione.

In attesa di ulteriori dettagli ed informazioni vi invitiamo ad esprimere qui la vostra personale opinione sul device. Che cosa ve ne pare? Spazio a tutti i vostri personali commenti.

FONTE