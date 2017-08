Xiaomi Mi MIX 2 potrebbe essere annunciato il 12 settembre

Apple prevede di annunciare ufficialmente il nuovo iPhone 8 il 12 settembre durante un keynote dedicato. Lo stesso giorno anche Xiaomi potrebbe presentare il suo prossimo smartphone borderless chiamato Xiaomi Mi MIX 2. Il 12 settembre, dunque, si preannuncia essere una giornata particolarmente interessante per quanto riguarda il settore smartphone.

Il nuovo dispositivo del colosso asiatico dovrebbe essere svelato al pubblico proprio lo stesso giorno in cui vedremo il nuovo melafonino di Cupertino che avrà lo scopo di rappresentare il 10º anniversario di iPhone. Anche se lo Xiaomi Mi MIX 2 sarà commercializzato in via ufficiale soltanto in Cina e in pochi altri mercati vicini, comunque si preannuncia essere particolarmente interessante.

Xiaomi Mi MIX 2: il nuovo smartphone borderless potrebbe essere presentato il 12 settembre!

Per fortuna, avremo comunque la possibilità di acquistarlo tramite i vari store internazionali e alcuni presenti in Italia. Dato che sarà il diretto successore del Mi MIX, lanciato ad ottobre dello scorso anno, il nuovo dispositivo borderless dovrebbe continuare la filosofia di design. Tuttavia, troveremo una scheda tecnica aggiornata.

Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, il Mi MIX 2 dovrebbe essere mosso da un processore Snapdragon 835 di Qualcomm con CPU octa-core Kryo 280. Questo sarebbe coadiuvato da almeno 6 GB di RAM. Alcuni sostengono che Xiaomi potrebbe presentare anche una seconda variante del telefono con 8 GB di memoria RAM. Per quanto riguarda l’archiviazione interna, questo dovrebbe essere da 256 GB.

Un’altra novità che dovremmo trovare sullo Xiaomi Mi MIX 2 rispetto al predecessore è la doppia fotocamera posteriore che dovrebbe proporre una configurazione simile, se non identica, al Mi 6. L’autonomia a bordo dello smartphone dovrebbe essere gestita dalla batteria da 4500 mAh integrata nella probabile scocca in ceramica.

Purtroppo non sappiamo se quest’anno il produttore cinese continuerà ad utilizzare gli stessi materiali adottati sull’attuale modello. Lo Xiaomi Mi MIX 2 dovrebbe posizionarsi nella fascia alta del mercato mobile per via delle sue caratteristiche tecniche sicuramente innovative e dal prezzo abbastanza importante in Cina. Nel caso venisse importato nel nostro Paese, allora sicuramente sarà venduto a una cifra maggiore rispetto a quella cinese.