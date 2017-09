XYZprinting svela dei nuovi prodotti ad IFA 2017 fra cui 3 nuove stampanti

XYZprinting, azienda leader nella produzione di stampanti 3D, ha presentato all’evento IFA 2017 le ultime innovazioni fatte nella stampa 3D. Alla fiera è stata annunciata la più semplice ed economica stampante 3D del momento: il suo nome è da Vinci Nano. Si tratta della stampante 3D più accessibile fra quelle prodotte da XYZprinting. Il prezzo di vendita, consigliato al pubblico, sarà di 259 euro.

La da Vinci Nano è in grado di stamare formati da 120 × 120 × 120 mm. Grazie al suo design compatto, la Nano rappresenta una soluzione desktop davvero interessante e sarà perfetta per la portabilità.

Da Vinci Nano: la stampante 3D per chi non vuole spendere troppo

XYZprinting ha costruito la nuova da Vinci Nano per i principianti. Essa vanta, però, una serie di caratteristiche interessanti. Queste includono l’auto calibrazione, l’inserimento automatico del filamento e un letto di stampa in alluminio. È necessario premere un semplice pulsante per iniziare a dar vita alle proprie creazioni.

Per chi, invece, è alla ricerca di una stampante 3D più avanzata, e per creare modelli di dimensioni maggiori, XYZprinting ha annunciato all’IFA la nuova da Vinci Super. In particolare, il nuovo prodotto permette di stampare formati da 30 × 30 × 30 cm. La da Vinci Super, dunque, risulta la soluzione giusta per chi ha bisogno di stampare grandi oggetti acquistando un prodotto dalla cifra appordabile. La nuova stampante 3D sarà disponibile nel corso del terzo trimestre del 2017 ad un prezzo consigliato al pubblico di 2699 euro.

Nobel Superfine: una stampante 3D di fascia top con tecnologia DLP

Per chi cerca un prodotto di fascia top, XYZprinting ha presentato la nuova Nobel Superfine. Questa particolare stampante utilizza la tecnologia DLP (Digital Light Processing) la quale posiziona la resina sotto una luce UV a LED. Questa viene diffusa tramite un proiettore digitale. La Nobel Superfine è in grado di stampare a una risoluzione XY di 50 micron e inoltre può interagire tramite Wi-Fi o USB. Il prezzo al pubblico consigliato del nuovo dispositivo è di 2999 euro.

Sempre al padiglione, XYZpribnting ha esposto al pubblico un nuovo scanner 3D. Secondo la società, il nuovo XYZ Handheld Scanner 3D è il più conveniente presente sul mercato. Esso propone, tuttavia, delle performance migliori rispetto alla generazione precedente. La nuova versione dello scanner 3D va a migliorare la resa del colore.

Non è richiesto, infatti, nessun assemblaggio o equipaggiamento aggiuntivo per funzionare. Presente il modulo Intel RealSense che consente allo scanner 3D di XYZprinting di essere veloce sia nella scansione che nella elaborazione. Il dispositivo offre tre modalità di scannerizzazione: per corpo, volto e oggetti.

Nuova 3D Pen e la prima stampante 3D Full Color

Passando semplicemente un corpo o un oggetto, lo scanner crea un modello 3D dettagliato e a colori. Il nuovo scanner verrà venduto ad un prezzo di 229 euro. Un altro interessante prodotto annunciato dall’azienda è la 3D Pen. Questa permetterà alle persone di qualunque età di scoprire i vantaggi delle penne 3D di XYZprinting. Il nuovo gadget sarà acquistabile ad appena 49 euro. Infine, la società ha presentato la nuova stampante 3D a colori da Vinci Color.

Parliamo della prima stampante 3D Full Color che impiega la tecnologia 3DColorJet. Questa combina getto di inchiostro e stampa 3D. Ciò avviene sfruttando un processo di fabbricazione a fusione di filamento (FFF). XYZprinting è fiera di lanciare una vera e propria innovazione tecnologica che sarà il nuovo punto di riferimento per il settore delle stampanti 3D. La tecnologia 3DColorJet consente alla da Vinci Color di mescolare le gocce d’inchiostro CMYK per colorare il filamento PLA. Questo permetterà di raggiungere così una gamma di colori estremamente vasta ed accurata su tutti gli strati del materiale stampato.

I professionisti potranno utilizzare la nuova da Vinci Color per animazioni e modelli cinematografici. Essa è rivolta ad architetti e designer, a piccoli imprenditori, agli istituti scolastici e ai fan del mondo del cinema, dei fumetti e dei giochi di ruolo. La da Vinci Color sarà acquistabile al prezzo consigliato di 3599 euro.