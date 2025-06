Apple lancia la nuova promozione Back to School

Apple ha deciso di rinnovare per un altro anno la sua nota iniziativa “Back to School“. Tramite questa, coloro che hanno un account education hanno la possibilità di ricevere un prodotto Apple scontato e, in più, un bonus esclusivo. La promo è appena iniziata negli Stati Uniti. Presto arriverà anche in Italia. Ecco di che si tratta.

Nuovo anno, nuove regole. Se lo scorso anno Apple aveva deciso di dare come bonus una carta regalo da poter spendere nei suoi store, quest’anno si passa al regalo fisico. Il bonus per il 2025, infatti, è un credito per l’acquisto di determinati prodotti. Nella maggior parte dei casi, il credito è sufficiente per ricevere il prodotto gratuitamente! Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple: ecco i prodotti facenti parte della promo Back to School

Sono molteplici i prodotti facenti parte della promozione Back to Schook 2025. Qui di seguito andiamo a riportarli tutti con i relativi bonus riscattabili.

MacBook Air e MacBook Pro

Chi acquista un nuovo MacBook ha la possibilità di scegliere tra uno di questi accessori:

AirPods 4 con cancellazione attiva del rumore (gratis);

(gratis); AirPods Pro 2 (supplemento di 70 dollari richiesto);

(supplemento di 70 dollari richiesto); Magic Mouse (gratis);

(gratis); Magic Trackpad (gratis);

(gratis); Magic Keyboard con Touch ID (gratis).

iPad

Chi acquista un nuovo iPad (Air o Pro) ha la possibilità di scegliere tra uno di questi accessori:

Apple Pencil Pro (gratis);

(gratis); AirPods 4 (gratis);

(gratis); AirPods 4 con cancellazione attiva del rumore (50 dollari di supplemento richiesto);

(50 dollari di supplemento richiesto); AirPods Pro 2 (120 dollari di supplemento richiesto);

(120 dollari di supplemento richiesto); Magic Keyboard per iPad Air 11 (130 dollari di supplemento richiesto);

(130 dollari di supplemento richiesto); Magic Keyboard per iPad Air 13 (180 dollari di supplemento richiesto);

(180 dollari di supplemento richiesto); Magic Keyboard per iPad Pro 11 (160 dollari di supplemento richiesto);

(160 dollari di supplemento richiesto); Magic Keyboard per iPad Pro 13 (210 dollari di supplemento richiesto).

iMac

Chi acquista un nuovo iMac ha la possibilità di scegliere tra uno di questi accessori:

AirPods 4 con cancellazione attiva del rumore (gratis);

(gratis); AirPods Pro 2 (70 dollari di supplemento richiesto).

Come già accennato, la promozione è attualmente disponibile solo negli Stati Uniti (dal 17 giugno al 30 settembre). In Italia e nel resto d’Europa l’iniziativa parte leggermente in ritardo, tra la fine di giugno e la metà di luglio. I prodotti in promozione saranno gli stessi o cambierà qualcosa? Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com