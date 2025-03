Apple vorrebbe produrre degli AirPods dotati di fotocamera

Sono mesi che sul web girano rumor in merito ad un nuovo modello di AirPods dotati di fotocamera. Dopo settimane di silenzio a riguardo, in questi giorni, il noto Mark Gurman di Bloomberg è tornato a parlare del progetto e ha confermato che Apple ha ancora intenzione di lanciare il dispositivo. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Gli AirPods sono senza alcun dubbio gli auricolari wireless più amati di sempre. Quando un prodotto è definito da molti perfetto, risulta essere difficile trovare il modo di migliorarlo. L’idea di Apple per il futuro pare sia quella di integrare delle piccole fotocamere sugli auricolari per aggiungere nuove funzioni.

Apple AirPods: a che serviranno le fotocamere

Gurman ne è certo, Apple sta sviluppando degli auricolari dotati di fotocamera. In realtà è più corretto parlare di sensori ad infrarossi che di fotocamere vere e proprie. Stando ai rumor, la tecnologia sarà la stessa di quella dei sensori infrarossi del Face ID. Ogni auricolare avrà un sensore e la sua presenza permetterà al dispositivo di avere un audio spaziale di qualità decisamente superiore. Ma non è tutto, Apple potrebbe utilizzare tali sensori anche per implementare “controlli in-air” che gli utenti potranno fare, ad esempio, per cambiare canzone o stoppare la musica. Non ci sono dubbi sul fatto che una novità del genere darebbe una marcia in più agli auricolari. Ma diverrà realtà?

Stando agli ultimi rumor, Apple starebbe ancora sviluppando il dispositivo e, se il progetto verrà portato avanti, la produzione dovrebbe iniziare nel corso del 2026. Ciò significa che potremmo vedere gli auricolari sugli scaffali tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.