HomePod mini 2: ecco cosa avrà e quando arriverà

Nelle ultime settimane si è a lungo parlato di un nuovo dispositivo Apple per la casa che potrebbe arrivare a breve sul mercato, “HomePad“. Ciò ha fatto distogliere l’attenzione da un altro prodotto Apple per la casa che ha riscosso molto successo. Parliamo, ovviamente, di HomePod mini. Lo smart speaker economico della mela morsicata necessita di un aggiornamento. Quando arriverà?

HomePod mini è stato lanciato sul mercato ben 5 anni fa, nel 2020. Per quanto il device sia ancora un ottimo prodotto da acquistare per ascoltare la musica e non solo, è palese che a distanza di 5 anni necessiti di un refresh. Una seconda generazione del dispositivo potrebbe essere più vicina di quanto si possa pensare. Ecco cosa avrà di speciale.

HomePod mini 2: la novità principale dello speaker

Per quanto riguarda il design, non pensiamo che Apple porterà in campo delle novità con la seconda generazione di HomePod mini. Il dispositivo avrà le stesse sembianze di quello di prima generazione, ma è probabile che l’azienda porti in campo nuove colorazioni per dare una ventata d’aria fresca. La vera novità del dispositivo, però, starà all’interno. Secondo gli ultimi rumor, infatti, pare che il nuovo speaker implementerà un nuovo chip Wi-Fi Apple che permetterà di migliorare le funzionalità wireless e Bluetooth. In particolare, pare che il chip permetterà di utilizzare il dispositivo anche come estender del segnale Wi-Fi. Purtroppo, la seconda generazione di HomePod mini non supporterà Apple Intelligence per far in modo che il prezzo di listino non aumenti.

Al momento non ci sono informazioni precise in merito al lancio del nuovo HomePod mini di seconda generazione. È tuttavia probabile che l’azienda decida di lanciarlo entro la fine di questo anno. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com