iPhone 16e: tutto sul nuovo smartphone Apple

Apple ha finalmente presentato il suo nuovo smartphone “economico”. Il nome non è iPhone SE 4, come molti credevano, ma iPhone 16e. Il dispositivo, infatti, viene proposto da Apple come variante low-cost della gamma 16. Quali sono le caratteristiche che porta in campo? Andiamo a scoprirle in questo articolo dedicato.

Nessuna presentazione in grande stile per iPhone 16e. Lo smartphone è stato presentato nel corso del pomeriggio del 19 febbraio tramite un semplice comunicato stampa. Sarà che Apple crede che il dispositivo non abbia bisogno di grossa pubblicità per vendere?

iPhone 16e: caratteristiche e prezzo del nuovo melafonino

La novità sicuramente più interessante del dispositivo è il suo design. Lo smartphone ha un’estetica ben differente da quella di iPhone SE. Il design si ispira alla gamma 14, con scocca in vetro ed alluminio. Il display è un OLED da 6,1 pollici con notch di dimensioni ridotte e Face ID. Sul retro abbiamo una singola fotocamera da 48MP che promette scatti mozzafiato. All’interno, invece, il nuovissimo chip A18 garantisce al dispositivo performance degne di un top di gamma. L’A18, inoltre, permette agli utilizzatori di sfruttare appieno anche tutte le funzionalità di Apple Intelligence. La memoria interna è stata raddoppiata passando da 64GB a 128GB per il modello base.

I preordini del nuovo iPhone 16e partiranno venerdì 21 febbraio alle ore 14:00. Il dispositivo sarà disponibile in due diverse colazioni, bianco e nero. I tagli di memoria saranno ben 3: 128 GB, 256 GB e 512 GB. I prezzi partono da 729 euro e arrivano ad un massimo di 1109 euro. L’arrivo sugli scaffali è previsto per il prossimo 28 febbraio. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com