iPhone 17: ecco le novità in arrivo sul modello base

Nelle scorse settimane si è a lungo parlato delle novità in arrivo sugli iPhone top di gamma di quest’anno (17 Pro e 17 Pro Max) e di quelle in arrivo sul 17 Air. Poco si è parlato, invece, per quanto riguarda il modello base. Stando a quanto riportato dal noto analista Jeff Pu, il nuovo melafonino sarà molto simile al suo predecessore. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Ebbene sì, pare che il nuovo iPhone 17 deluderà le aspettative di molti. A livello estetico, il dispositivo rimarrà pressoché lo stesso del suo predecessore, ma non solo! Anche per quanto riguarda chip interno e memoria RAM pare che non ci saranno cambiamenti rispetto allo scorso anno. Quali saranno, quindi, le novità?

iPhone 17: chip A18 e RAM da 8 GB

Pu pare non avere dubbi a riguardo, Apple proporrà nuovamente il chip A18 sui nuovi iPhone 17 base. I nuovi chip, A19 e A19 Pro saranno riservati rispettivamente al 17 Air (il primo) e ai 17 Pro e 17 Pro Max (il secondo). Anche la memoria RAM non subirà aumenti, così come il design generale del dispositivo. Qualche novità, però, arriverà in campo. Il dispositivo avrà un display leggermente più grande, precisamente da 6,3 pollici, finalmente dotato di refresh rate a 120Hz. Anche la fotocamera frontale verrà migliorata passando da 12MP a 24MP. Basterà ciò a convincere la clientela?

Ricordiamo che l’intera gamma di iPhone 17 verrà presentata il prossimo settembre. L’arrivo sugli scaffali, se tutto andrà per il verso giusto, ricadrà entro la fine dello stesso mese. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com