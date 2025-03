MacBook Air M4: tutto quello da sapere sul nuovo prodotto Apple

Settimana ricca di novità per i fan della mela morsicata. Nelle scorse ore, Apple ha presentato una serie di prodotti molto attesi. Tra questi, anche il tanto chiacchierato MacBook Air M4. Questo arriva in campo in due varianti, una con display da 13 pollici e una con display da 15 pollici. Quali sono le novità introdotte? Andiamo a scoprirle insieme in questo articolo.

Si parlava dell’arrivo di un nuovo modello di MacBook Air da diverse settimane. Finalmente l’attesa è finita. Ancora una volta Apple ha presentato il prodotto tramite comunicato stampa. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

MacBook Air M4: novità e prezzi

Il nuovo MacBook Air M4 riprende il design rinnovato delle ultime generazioni. Entrambe le versioni, sia quella con display da 13 pollici che quella con display da 15 pollici, sono ora proposte in una nuovissima colorazione “Sky Blue“. Va in pensione, invece, la colorazione “Space Gray”. Sicuramente la novità più interessante del dispositivo è il nuovo chip M4. Quest’ultimo garantisce prestazioni incredibili e una velocità due volte maggiore rispetto ai modelli M1. Infine, introdotta anche una nuova fotocamera da 12MP con tecnologia Central Stage per videochiamate di qualità e un’inquadratura sempre perfetta.

Come già detto, i dispositivi sono stati presentati nelle scorse ore. I preordini delle varie versioni sono già aperti sul sito ufficiale Apple e presso i venditori autorizzati. I prezzi partono da 1249 euro per la versione con display da 13 pollici e da 1549 euro per la versione con display da 15 pollici. L’arrivo nei negozi è previsto per il prossimo 12 marzo. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit. Apple.com