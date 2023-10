Apple presenta la nuova Apple Pencil economica

Un nuovo modello di Apple Pencil è stato presentato nelle scorse ore dalla casa della mela morsicata. Lo scopo principale del prodotto è quello di dare un’alternativa più “economica” agli utenti che vogliono provare il tanto apprezzato accessorio. Il nuovo modello ricalca il design della seconda generazione, ma fa fuori qualche funzione superflua per abbassare i costi. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Il nuovo modello di Pencil si affianca ai due modelli già presenti in commercio da diverso tempo, Apple Pencil di prima generazione e Apple Pencil di seconda generazione. In conformità con le leggi europee, il dispositivo monta una porta USB-C per il collegamento e la ricarica. La casa ha deciso di presentare il modello come “economico”. Quanto costa e quando arriva sul mercato?

Apple Pencil con porta USB-C: ecco cosa ha di speciale

La nuova Apple Pencil è una sorta di ibrido tra le due precedenti versioni. Il prodotto è esteticamente molto simile a quello di seconda generazione, con dimensioni compatte e finitura opaca, ma non presenta la funzione di riconoscimento e di ricarica magnetica. Per collegare il nuovo modello all’iPad e per ricaricarlo bisognerà utilizzare, infatti, la porta USB-C integrata nella parte alta. Nonostante l’assenza di riconoscimento e ricarica magnetica, la nuova Pencil potrà comunque essere attaccata agli iPad grazie ai magneti presenti in essa. A differenza degli altri due modelli, questo non è dotato di sensibilità alla pressione.

Apple Pencil (USB-C) arriverà sugli scaffali il prossimo novembre, precisamente agli inizi. Il suo prezzo di lancio sarà di 95,00 euro contro i 119,00 euro della Pencil di prima generazione e i 149,00 euro della Pencil di seconda generazione. Il modello sarà compatibile con tutti i modelli di iPad dotati di porta USB-C. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com