Recensione Logitech MX Master 4: il mouse ergonomico e ultra-preciso per professionisti e creativi

Il Logitech MX Master 4 rappresenta l’evoluzione più avanzata della serie MX Master, progettata per professionisti, creativi e utenti che necessitano di precisione, comfort e produttività senza compromessi. Questo mouse non è solo un accessorio da lavoro, ma un vero strumento pensato per ottimizzare ogni flusso di lavoro digitale, combinando ergonomia, tecnologia all’avanguardia e personalizzazione completa. Perfetto per lunghe ore di utilizzo, il MX Master 4 riduce l’affaticamento e aumenta l’efficienza in qualsiasi contesto professionale o creativo.

Design e ergonomia

Il design del MX Master 4 si distingue per la sua forma sagomata, studiata per offrire massimo comfort alla mano destra. La superficie in plastica opaca resiste a graffi e impronte, mentre le parti laterali in gomma assicurano una presa sicura. La disposizione dei controlli è stata ottimizzata: la rotella MagSpeed permette uno scorrimento fluido e preciso, il pulsante Easy-Switch consente di passare tra tre dispositivi contemporaneamente e l’Action Ring permette di accedere rapidamente a scorciatoie e strumenti senza distogliere lo sguardo dal lavoro.

Il mouse integra anche il pannello Haptic Sense, che fornisce feedback tattile personalizzabile sulle azioni, notifiche e selezioni. Questo feedback può essere personalizzato tramite l’app Logi Options+ e supporta plug-in per applicazioni di terze parti come Adobe Photoshop, Adobe Lightroom Desktop e Zoom, con Adobe Premiere Pro in arrivo. Le dimensioni e il peso ottimizzano l’ergonomia: Altezza 128,15 mm, Larghezza 88,35 mm, Profondità 50,8 mm, Peso 150 g, mantenendo la mano in posizione naturale e riducendo l’affaticamento.

Specifiche tecniche

Il Logitech MX Master 4 è equipaggiato con un sensore Darkfield ad alta precisione, che permette tracciamenti accurati su quasi tutte le superfici, incluso il vetro spesso almeno 4 mm. La sensibilità del sensore è regolabile da 200 a 8000 DPI, con incrementi di 50 DPI, garantendo controllo preciso e adattabile a qualsiasi tipo di flusso di lavoro.

Il mouse dispone di 8 pulsanti programmabili, inclusi quelli principali, i tasti laterali e lo scroller azionato dal pollice, che supporta anche lo scorrimento orizzontale. La rotella MagSpeed permette scorrimento fino a 1000 righe al secondo, con modalità di scatti ultra precise e scorrimento iperveloce per documenti o timeline lunghe, offrendo un controllo fluido e silenzioso. La superficie touch integrata aumenta ulteriormente la possibilità di personalizzazione delle gesture e dei comandi.

La batteria integrata da 650 mAh garantisce fino a 70 giorni di autonomia, e la ricarica rapida USB-C permette fino a tre ore di utilizzo con soli 60 secondi di ricarica. Il mouse può essere utilizzato anche durante la ricarica, eliminando qualsiasi interruzione nel lavoro.

Connettività e compatibilità

Il MX Master 4 supporta Bluetooth Low Energy 5.1 e il ricevitore USB-C Logi Bolt, assicurando connessione stabile fino a 10 metri di distanza. Grazie al chip radio avanzato e al posizionamento ottimizzato dell’antenna, il mouse si connette in modo più rapido e affidabile rispetto al modello precedente.

È possibile connettere fino a tre dispositivi contemporaneamente e passare da uno all’altro tramite il pulsante Easy-Switch o l’Action Ring, mentre la funzione Flow di Logi Options+ permette di trasferire file, testo e immagini tra i dispositivi senza interrompere il lavoro. Il mouse è compatibile con un’ampia gamma di sistemi operativi: Windows 11 e versioni successive, macOS 13 e successive, Linux, ChromeOS, iPadOS 15 e successive e Android 12 e successive, con supporto completo delle funzionalità avanzate tramite Logi Options+.

Software e personalizzazione

1 di 3

Il Logi Options+ è il cuore pulsante della personalizzazione del Logitech MX Master 4, trasformando un mouse già avanzato in uno strumento estremamente versatile e adattabile a qualsiasi workflow professionale o creativo. Attraverso questa piattaforma software, ogni pulsante del mouse può essere configurato in modo dettagliato, permettendo di assegnare scorciatoie specifiche per applicazioni come Adobe Photoshop, Lightroom, Zoom, e in futuro anche Premiere Pro, oltre a qualsiasi altra app compatibile tramite plug-in di terze parti. Questo significa che un singolo gesto o un clic può eseguire comandi complessi, eliminando la necessità di navigare tra menu e barre degli strumenti e aumentando drasticamente l’efficienza del lavoro.

1 di 3

Una delle funzionalità più interessanti è Actions Ring, che trasferisce strumenti, scorciatoie e azioni direttamente sul cursore. Integrando Actions Ring con Logi Options+, gli utenti possono ridurre fino al 63% i movimenti del mouse necessari per completare operazioni comuni, accelerando notevolmente il flusso di lavoro e migliorando la concentrazione. È possibile personalizzare le azioni in base all’applicazione attiva, creando profili dedicati per software di grafica, editing o produttività, in modo che ogni pulsante reagisca in modo intelligente e contestuale.

Il pannello Haptic Sense, anch’esso integrato con Logi Options+, fornisce un feedback tattile altamente personalizzabile per notifiche, cambi di desktop, regolazioni dei selettori e altre azioni. L’intensità del feedback può essere modulata e adattata a preferenze individuali, rendendo ogni interazione più intuitiva e coinvolgente. Inoltre, l’Haptic Sense supporta plug–in di terze parti, ampliando ulteriormente la personalizzazione e consentendo agli utenti di ricevere informazioni tattili da software specifici senza distogliere lo sguardo dallo schermo.

Logi Options+ permette anche di sfruttare al massimo la funzione Smart Actions, che automatizza sequenze di comandi ripetitive, riducendo gli errori e aumentando la produttività. La combinazione tra Smart Actions, Actions Ring e Haptic Sense rende il MX Master 4 non solo un mouse, ma una vera estensione digitale dell’utente, capace di adattarsi al flusso di lavoro e anticipare le esigenze operative.

1 di 4

Oltre alla personalizzazione dei pulsanti e dei gesti, Logi Options+ consente di regolare la sensibilità DPI, la velocità di tracciamento, le impostazioni dello scroller MagSpeed e le preimpostazioni specifiche per ogni applicazione. L’applicazione gestisce anche aggiornamenti firmware e ottimizzazioni del mouse, assicurando che il dispositivo mantenga sempre le prestazioni massime nel tempo. Grazie a questo livello di controllo, il MX Master 4 diventa uno strumento altamente modulabile, ideale per utenti che necessitano di precisione e flessibilità sia nel lavoro creativo sia nelle attività quotidiane di produttività digitale.

Esperienza d’uso quotidiana

1 di 5

Durante l’uso quotidiano, il Logitech MX Master 4 mostra immediatamente tutta la sua versatilità e la cura ingegneristica che lo distingue dai mouse tradizionali. La combinazione del sensore Darkfield ad alta precisione, della rotella MagSpeed e dei pulsanti personalizzabili consente di compiere ogni azione con incredibile fluidità e precisione, rendendo naturale anche la gestione di documenti molto lunghi, fogli di calcolo complessi o timeline di editing video dettagliate.

Lo scorrimento della rotella MagSpeed è silenzioso, ma allo stesso tempo restituisce una sensazione tattile soddisfacente: è possibile passare rapidamente dalla modalità di scatti precisi, perfetta per selezioni o modifiche millimetriche, alla modalità iperveloce, ideale per navigare tra centinaia di righe di testo o lunghe pagine web, senza alcuna perdita di controllo. Questo rende il MX Master 4 un mouse che riduce notevolmente lo sforzo mentale e fisico, perché ogni movimento è prevedibile e immediato.

Un aspetto che spesso sorprende chi utilizza il mouse per la prima volta è il clic silenzioso dei tasti principali. Pur mantenendo un feedback nitido e soddisfacente, il rumore dei clic è ridotto fino al 90% rispetto al modello precedente. Questa caratteristica è incredibilmente utile in contesti condivisi, come open space o ambienti di coworking, dove un mouse rumoroso può diventare fastidioso, ma anche in sessioni di lavoro notturne, senza disturbare familiari o colleghi. Personalmente, ho trovato che la combinazione tra feedback tattile e silenziosità renda il lavoro molto più concentrato e rilassante, quasi come se il mouse “sparisse” durante l’uso, lasciando spazio solo alla produttività.

La gestione multi-dispositivo è un altro punto di forza evidente durante l’uso quotidiano. Passare dal laptop al desktop o al tablet è immediato, senza dover riconnettere il mouse o aprire impostazioni complesse. La funzione Flow, integrata in Logi Options+, consente inoltre di trasferire file, testi e immagini tra dispositivi diversi in modo praticamente istantaneo, creando un flusso di lavoro continuo e senza interruzioni. Questo è particolarmente utile per chi lavora su più macchine contemporaneamente, come sviluppatori, designer o creativi digitali, perché elimina tempi morti e frustrazione.

Il mouse si presta in maniera eccezionale a tutte le attività professionali. Durante sessioni di editing video e fotografia, la precisione del sensore Darkfield e la fluidità della rotella MagSpeed permettono di effettuare selezioni, tagli e regolazioni con estrema accuratezza. In progettazione grafica, la combinazione di pulsanti programmabili, scorrimento laterale e Action Ring permette di accedere rapidamente agli strumenti principali senza interrompere il flusso creativo. Anche nello sviluppo software o nella gestione di grandi fogli di calcolo, il MX Master 4 si comporta in maniera impeccabile, permettendo di scorrere tra righe e colonne rapidamente, senza perdere il senso della posizione del cursore.

Conclusioni

1 di 3

Il Logitech MX Master 4 è il mouse ideale per professionisti e creativi che cercano precisione, comfort e personalizzazione avanzata. Grazie a sensore Darkfield da 8000 DPI, rotella MagSpeed, pannello Haptic Sense, Actions Ring, gestione multi-dispositivo e software Logi Options+, questo mouse offre un’esperienza completa e altamente produttiva. La costruzione di qualità, l’uso di materiali sostenibili, la lunga durata della batteria e i tasti silenziosi lo rendono uno strumento affidabile e versatile, capace di adattarsi a qualsiasi scenario di lavoro digitale.