Api a rischio estinzione: perché senza di loro il nostro cibo è in pericolo

Le api sono molto più di semplici insetti ronzanti nei nostri giardini: sono tra i principali impollinatori naturali del pianeta e garantiscono la produzione di circa il 75% delle colture alimentari mondiali. Frutta, verdura, frutta secca, semi oleosi, persino caffè e cacao dipendono in larga parte dal loro lavoro instancabile. Ma nonostante la loro importanza cruciale per la nostra sopravvivenza, le api stanno morendo a ritmi preoccupanti.

Negli ultimi decenni, le popolazioni di api — sia selvatiche che allevate — hanno subito un crollo drammatico. In Europa, in alcune zone si registra una diminuzione del 30-50%, mentre negli Stati Uniti si parla di oltre il 40% di perdita annua delle colonie. Le cause sono molteplici, ma tutte riconducibili all’impatto delle attività umane: uso intensivo di pesticidi, perdita di habitat, agricoltura industriale, cambiamenti climatici e malattie.

Api in pericolo, alimentazione a rischio: un’emergenza silenziosa

Uno dei nemici più letali delle api è rappresentato dai pesticidi neonicotinoidi, sostanze chimiche che agiscono sul sistema nervoso degli insetti, rendendoli disorientati, incapaci di tornare all’alveare e, infine, condannandoli alla morte. L’Unione Europea ne ha vietato alcuni, ma il problema persiste anche a causa di deroghe e importazioni da paesi con normative meno stringenti.

Il riscaldamento globale, poi, contribuisce ad alterare i cicli di fioritura delle piante, disallineandoli rispetto ai periodi di attività delle api. Le stagioni impazzite riducono la disponibilità di fiori, cioè la loro principale fonte di nutrimento. A questo si aggiunge la frammentazione degli habitat naturali e la monocultura, che impoveriscono la biodiversità, costringendo gli impollinatori a nutrirsi di poche varietà, spesso poco nutrienti.

La scomparsa delle api non è solo una tragedia ecologica: è anche un’emergenza alimentare ed economica. La FAO ha stimato che il valore del lavoro di impollinazione supera i 200 miliardi di dollari l’anno. Senza le api, molte colture vedrebbero un calo drastico della produzione e, di conseguenza, un’impennata dei prezzi. Alcuni prodotti potrebbero diventare beni di lusso, se non addirittura sparire dalle tavole.

Promuovere un’agricoltura sostenibile

La buona notizia è che possiamo ancora agire. Promuovere un’agricoltura sostenibile, vietare definitivamente i pesticidi più dannosi, incentivare la coltivazione biologica e tutelare gli habitat naturali sono passi fondamentali. Anche i cittadini comuni possono fare la differenza: piantando fiori melliferi, evitando l’uso di sostanze chimiche nei giardini e sostenendo i produttori locali che rispettano le api.

L’apicoltura, se praticata in modo etico e sostenibile, può essere un alleato importante nella protezione delle api. Tuttavia, non possiamo affidarci solo agli apicoltori: è l’intero sistema agricolo e produttivo a dover cambiare rotta. Ogni nostra scelta alimentare è un piccolo atto politico che può contribuire alla salvaguardia degli impollinatori.

In conclusione, la morte delle api non è un problema di nicchia per ambientalisti, ma una questione centrale per il futuro del cibo e della vita stessa sul pianeta. Proteggere le api significa proteggere noi stessi. Il conto che stiamo pagando è già alto — non aspettiamo che diventi insostenibile.

