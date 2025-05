Ballare fa bene alla mente: la danza può ridurre il nevroticismo, secondo uno studio

La danza non è solo un’attività divertente o un modo per tenersi in forma: potrebbe anche migliorare il benessere psicologico e ridurre il rischio di diventare nevrotici. A sostenerlo è un recente studio pubblicato su Personality and Individual Differences, che ha analizzato il legame tra danza e tratti della personalità in migliaia di persone in Svezia e Germania.

I ballerini sono meno nevrotici e più socievoli

Dallo studio è emerso che chi pratica la danza – sia a livello professionale che amatoriale – tende ad avere livelli più bassi di nevroticismo, un tratto della personalità associato ad ansia, insicurezza e instabilità emotiva. Oltre a questo, i ballerini sono risultati anche più estremamente aperti, gradevoli ed estroversi rispetto ai non ballerini.

Secondo la ricercatrice Julia F. Christensen, autrice principale dello studio, il merito va al fatto che la danza è una forma di espressione interamente corporea e fortemente sociale, che aiuta a sviluppare fiducia in sé stessi e a ridurre l’autocoscienza.

La magia del movimento: il corpo come strumento emotivo

A differenza dei musicisti, che si esprimono attraverso strumenti esterni, i ballerini si affidano completamente al proprio corpo per comunicare. Questo stimola un maggior senso di padronanza, libertà espressiva e connessione empatica con gli altri.

Il movimento, unito alla musica e alla dimensione sociale del ballo, crea un mix potente per aumentare la resilienza emotiva. Anche solo ballare in casa può aiutare a migliorare l’umore, gestire meglio lo stress e rafforzare i legami sociali.

Ballo swing, latino o standard? Tutti i benefici della danza

Tra tutti i tipi di danza presi in esame, i ballerini di swing hanno mostrato i livelli più bassi di nevroticismo, superando persino i ballerini di danze latine e standard. Tuttavia, i ricercatori sottolineano che sono necessari ulteriori studi per comprendere a fondo queste differenze.

Una cosa, però, è chiara: ballare regolarmente può diventare un vero strumento di crescita personale e benessere psicologico, indipendentemente dallo stile scelto.

Una cura accessibile e naturale per corpo e mente

Lo studio conferma ciò che molti avevano già intuito empiricamente: ballare fa bene alla mente e al cuore. Non è necessario essere ballerini professionisti né frequentare una scuola costosa. Basta accendere la musica e lasciare che il corpo segua il ritmo.

Che sia nel salotto di casa o in una sala da ballo, la danza può essere una potente forma di terapia naturale, in grado di ridurre ansia, solitudine e insicurezza.

Foto di Carlos Gomez Lazaro da Pixabay