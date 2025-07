Caldo estremo e salute: l’ipertermia minaccia in aumento con il cambiamento climatico

Il cambiamento climatico non sta solo trasformando il paesaggio terrestre e marino, ma rappresenta anche una minaccia crescente per la salute umana. Secondo recenti studi, l’ipertermia, una condizione causata da un’eccessiva esposizione al calore, è destinata ad aumentare in frequenza e gravità con l’intensificarsi delle ondate di calore estremo. Questa sindrome, se non trattata rapidamente, può portare a convulsioni, danni cerebrali permanenti, coma e persino alla morte.

L’ipertermia si verifica quando la temperatura corporea supera i 40°C e il corpo perde la capacità di raffreddarsi attraverso la sudorazione. A differenza di un semplice colpo di calore (heat exhaustion), l’ipertermia rappresenta un’emergenza medica assoluta, soprattutto nei bambini, negli anziani e nelle persone con patologie croniche. Con l’aumento delle temperature globali, gli episodi stanno diventando sempre più comuni anche in regioni storicamente temperate.

Convulsioni e coma da caldo estremo: l’ipertermia è in aumento

Il legame con il cambiamento climatico è diretto. Il pianeta ha registrato negli ultimi anni estati sempre più calde, con record di temperatura superati di anno in anno. Le città, con il loro asfalto, cemento e traffico, creano isole di calore urbano che aggravano ulteriormente la situazione. In questo scenario, l’ipertermia non è più un rischio solo per chi lavora sotto il sole, ma una minaccia diffusa che può colpire anche all’interno delle abitazioni prive di aria condizionata.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il numero di decessi legati al caldo estremo potrebbe triplicare entro il 2050. Le emergenze sanitarie causate da temperature elevate mettono sotto pressione ospedali e pronto soccorso, spesso impreparati a gestire picchi improvvisi di pazienti con sintomi neurologici e cardiovascolari da ipertermia.

Le manifestazioni cliniche sono gravi e rapide: pelle calda e secca, confusione mentale, svenimenti, crisi convulsive. Nei casi più estremi, l’ipertermia può danneggiare in modo irreversibile organi vitali come cervello, cuore e reni. L’unico modo per contrastare efficacemente la condizione è un raffreddamento immediato, spesso attraverso immersione in acqua fredda o l’uso di impacchi ghiacciati.

Una delle principali emergenze sanitarie del futuro

Gli esperti sottolineano l’importanza della prevenzione, soprattutto nelle fasce più vulnerabili della popolazione. Restare idratati, evitare l’esposizione al sole nelle ore centrali del giorno, indossare abiti leggeri e ventilare gli ambienti sono accorgimenti semplici ma essenziali. A livello sistemico, però, la vera prevenzione passa per la lotta al cambiamento climatico.

Città e governi devono investire in infrastrutture climaticamente resilienti, come aree verdi, sistemi di allerta precoce per le ondate di calore e piani sanitari specifici. Anche il rafforzamento dei servizi sanitari e l’educazione pubblica sul riconoscimento precoce dei sintomi possono fare la differenza tra la vita e la morte.

In un mondo che si scalda sempre più, l’ipertermia è destinata a diventare una delle principali emergenze sanitarie del futuro. Non si tratta solo di sopportare il caldo, ma di riconoscere che il clima sta cambiando il modo in cui viviamo, respiriamo — e sopravviviamo.

