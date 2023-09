Cambiamenti climatici e terremoti: le antiche conoscenze indigene come guida

Cosa sappiamo sul terremoto in Marocco mentre gli sforzi di soccorso continuano? Un terremoto devastante, mentre i marocchini piangono le vittime di un terremoto che ha ucciso più di 2.000 persone e le squadre di soccorso si affrettano a cercare sopravvissuti. A causa dei cambiamenti climatici, l’attività sismica aumenta e le antiche conoscenze sugli terremoti continuano a fornire informazioni cruciali.

Nelle pianure settentrionali degli Stati Uniti continentali, dove risiedono gli Oceti Sakowin (Dakota e Lakota della Grande Nazione Sioux), i terremoti sono rari ma non del tutto sconosciuti. Si conoscono storie, risalenti al 1900, di occasionali brontolii sotto i piedi. Questi racconti sono stati supportati da sismologi, quindi sono stati confermati dalla scienza occidentale come eventi effettivamente accaduti.

I terremoti sono riconducibili a qualsiasi improvvisa scossa del terreno causata dal passaggio di onde sismiche attraverso le rocce della Terra. Queste onde che scatenano i terremoti sono causate dal rilascio di energia immagazzinata nella crosta terrestre, generalmente causato dallo scivolamento di giganteschi massi di roccia l’uno contro l’altro. Naturalmente, questo scivolamento di rocce avviene più spesso lungo le linee di faglia geologica dove le masse rocciose si muovono l’una contro l’altra. Le principali linee di faglia della crosta terrestre si trovano ai margini delle principali placche tettoniche e è lungo queste linee di faglia che si verificano i terremoti più violenti. Le nazioni indigene delle coste occidentali degli Stati Uniti continentali sono posizionate lungo queste linee di faglia, quindi hanno una ricca storia orale di terremoti.

Gli geologi di oggi ci dicono che si è verificato un terremoto di grandi dimensioni nella notte del 26 gennaio 1700, quando la placca di Juan de Fuca è stata spinta sotto la placca nordamericana. Ha raggiunto una magnitudo di 9 sulla scala Richter, che è il massimo che un terremoto può raggiungere. Il terremoto è stato così potente che la costa occidentale è crollata istantaneamente e permanentemente di oltre sei piedi e mezzo. Lo tsunami causato dal terremoto ha inondato il terreno per più di 300 metri verso l’interno.

Ciò che è particolarmente interessante del terremoto avvenuto nella notte del 26 gennaio 1700 è che le tribù lungo tutta la costa ne hanno preso nota. Secondo il popolo Yurok, quando il terremoto è iniziato, si sono rifugiati sulla cima di una collina, come avevano fatto i loro antenati, e hanno eseguito una danza rituale durante l’evento. Quando sono tornati al loro villaggio dopo il rituale, hanno scoperto che era stato completamente sommerso dall’acqua e non sarebbe mai tornato al suo stato precedente. Le loro conoscenze ancestrali li hanno salvati da una morte certa che sarebbe risultata se fossero rimasti vicino alla costa nel loro villaggio a bassa altitudine durante il terremoto e lo tsunami che è seguito.

I popoli indigeni in tutto il mondo hanno storie sugli terremoti.

I popoli Hoh e Quileute raccontano di un momento in cui il thunderbird e la balena hanno combattuto, facendo tremare le montagne e alzando il livello dell’oceano. Le Prime Nazioni Nuu-Chah-nulth raccontano che i nani che danzavano intorno a un tamburo nelle montagne hanno causato il terremoto e, di conseguenza, gli Huu-ay-aht nelle vicinanze, che non hanno avuto tempo di svegliarsi, sono stati trascinati nelle acque. Anche il popolo Makah conosce il terremoto che ha scosso il loro mondo nel 1700.

I popoli indigeni in tutto il mondo hanno storie sugli terremoti. Per i Maori della Nuova Zelanda, Ruaumoko è il dio degli terremoti e dei vulcani. Le conoscenze ancestrali continuano a fornire conoscenze salvavita anche ai popoli indigeni moderni. Quando uno tsunami causato da un terremoto nel 2004 ha devastato l’Indonesia, ha ucciso più di 200.000 persone. Tuttavia, solo sette dei più di 78.000 simuleani indigeni sono stati uccisi grazie alle antiche storie tramandate, che dicevano loro cosa fare quando si verificavano terremoti e li hanno resi in grado di sopravvivere.

Oggi, i terremoti stanno diventando più frequenti e più gravi a causa del riscaldamento globale

Mentre i terremoti causano tsunami, nuove ricerche stanno rivelando che tempeste enormi come gli uragani, insieme ad altri eventi causati dai cambiamenti climatici, possono portare a un aumento dell’attività sismica e quindi causare più terremoti. Secondo la National Aeronautics and Space Administration (NASA), quando si verificano cambiamenti significativi nella pressione atmosferica che si verificano in concomitanza con gli uragani, ciò provoca un rilascio di energia immagazzinata nella crosta terrestre. Ciò porta a terremoti che potrebbero non essere altrettanto violenti ma durano per un periodo relativamente lungo, anche dopo che le acque delle tempeste sono diminuite. Gli scienziati hanno anche scoperto che la stagione dei monsoni aumenta effettivamente il peso dell’acqua sulla crosta terrestre a tal punto in tutto il subcontinente indiano che cambia l’attività sismica nelle montagne dell’Himalaya.

Inoltre, con il disgelo dei ghiacciai a causa del riscaldamento globale, il magma sottosuperficiale si sposta e provoca cambiamenti nello stress sulla crosta terrestre. Sorprendentemente, ciò può portare a un aumento dell’attività vulcanica, che è direttamente correlata allo sviluppo dei terremoti. C’è persino un termine per questo: terremoti glaciali. Di solito raggiungono il picco nei mesi estivi in ​​luoghi come la Groenlandia, ma con l’aumento delle temperature globali e il ritiro dei ghiacciai, i terremoti glaciali stanno crescendo in forza e frequenza.

Il modo più sostanziale in cui il cambiamento climatico sembra causare un aumento dei terremoti è attraverso le siccità. Studi del 2017 mostrano che l’aumento e il calo dei carichi di stress dei luoghi lungo le linee di faglia e ai confini delle placche tettoniche correlati alla siccità hanno portato allo spostamento di intere catene montuose.

Come gli antenati nativi hanno insegnato, tutto è collegato, quindi ovviamente la crosta terrestre ha una relazione distintiva con tutto ciò che la circonda. Il rapido declino della disponibilità di acqua dolce di cui tutte le creature viventi hanno bisogno per sopravvivere significa una maggiore pressione sugli acquiferi sotterranei perché estraiamo acqua dolce da loro. Questo richiede il pompaggio delle acque sotterranee attraverso la crosta terrestre a profondità sempre maggiori. Tali pratiche estrattive sono state direttamente correlate all’impatto dei carichi di stress sulla crosta terrestre, portando all’attività sismica lungo la Faglia di San Andreas in California, dove negli ultimi anni hanno prevalso condizioni di siccità.

Sembra anche esserci una correlazione diretta tra l’aumento dei terremoti e il fracking, il processo di iniezione di liquido ad alta pressione nelle rocce di scisto sotterranee per forzare l’apertura di fessure esistenti ed estrarre così i combustibili fossili. Sebbene il Servizio Geologico degli Stati Uniti neghi che un recente aumento dei terremoti nelle aree in cui è ora diffuso il frazionamento idraulico (fracking) sia direttamente causato da quel metodo di estrazione di combustibili fossili, ammettono che ci sia un aumento dei terremoti in queste regioni e che sia causato principalmente dallo smaltimento dei fluidi di scarto utilizzati nel processo, che sono effettivamente un sottoprodotto della produzione di petrolio.

L’estrazione dei combustibili fossili e, in particolare, il fracking, alimentano il cambiamento climatico sul pianeta Terra. Il processo di fratturazione idraulica rilascia tasche di metano nell’atmosfera. Il metano è un gas serra che provoca il riscaldamento globale. C’è un legame così diretto tra il rilascio di metano dal fracking che è rilevabile dallo spazio nelle immagini satellitari.

Come i nativi hanno insegnato, tutto è collegato, quindi ovviamente la crosta terrestre ha una relazione distintiva con tutto ciò che la circonda. Noi interagiamo con essa e queste interazioni possono causare terremoti. Tutto sulla superficie, compresi noi stessi, è influenzato dagli eventi sismici. La crosta della Madre Terra ha molte piccole fratture instabili. Anche il semplice passaggio delle maree, causate dalla forza di gravità della Nonna Luna, genera scosse nella crosta terrestre.

È la nostra incapacità di comprendere questa connessione che impedisce all’umanità di affrontare le sfide del cambiamento climatico e anche di capire la nostra realtà e il nostro ruolo cruciale nell’Universo come figli della Terra.

Foto di Çağlar Oskay su Unsplash