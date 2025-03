Celiachia: una nuova terapia cellulare potrebbe eliminare l’intolleranza al glutine

La celiachia è una malattia autoimmune in cui il sistema immunitario reagisce in modo anomalo al glutine, una proteina presente nel grano, nell’orzo e nella segale. Questa reazione provoca danni all’intestino tenue e può portare a sintomi debilitanti come dolori addominali, diarrea, affaticamento e malassorbimento dei nutrienti. Attualmente, l’unico trattamento efficace è una dieta rigorosamente priva di glutine, che tuttavia non è sempre facile da seguire e non garantisce la completa remissione dei sintomi per tutti i pazienti.

Negli ultimi anni, la ricerca scientifica ha esplorato nuove strategie per trattare la celiachia, e una delle più promettenti è la terapia cellulare. Questo approccio mira a “riaddestrare” il sistema immunitario, impedendogli di attaccare erroneamente il glutine e riducendo l’infiammazione intestinale.

Celiachia, una terapia cellulare potrebbe “spegnere” la reazione al glutine

Uno studio recente ha sperimentato una terapia basata su cellule dendritiche modificate, che hanno il compito di presentare gli antigeni al sistema immunitario. In laboratorio, queste cellule sono state trattate con frammenti di glutine in modo da renderle tollerogene, ovvero capaci di indurre una risposta immunitaria regolata e non aggressiva. I primi risultati sono stati incoraggianti: nei pazienti trattati, il sistema immunitario ha mostrato una ridotta reazione infiammatoria al glutine.

Questa scoperta apre la strada a una potenziale terapia in grado di “spegnere” selettivamente la risposta immunitaria anomala nei celiaci, senza compromettere il resto delle difese immunitarie. Se gli studi clinici confermeranno questi risultati, i pazienti potrebbero un giorno essere in grado di consumare glutine senza subire danni intestinali o sintomi avversi.

Un ulteriore vantaggio di questa terapia è che potrebbe avere effetti duraturi, a differenza dei trattamenti sintomatici attuali. Questo significherebbe non solo migliorare la qualità della vita dei celiaci, ma anche ridurre i rischi di complicanze a lungo termine, come osteoporosi, infertilità e aumentato rischio di alcune malattie autoimmuni e tumori intestinali.

Rivoluzionare il modo in cui la malattia viene gestita

Tuttavia, la strada verso l’approvazione di una terapia cellulare per la celiachia è ancora lunga. Sono necessari ulteriori studi per confermare la sicurezza e l’efficacia del trattamento su un numero più ampio di pazienti. Inoltre, rimangono da affrontare questioni legate ai costi e alla complessità della produzione di cellule modificate su larga scala.

Nonostante queste sfide, la ricerca sulla terapia cellulare rappresenta una speranza concreta per milioni di persone affette da celiachia. Se questa innovazione dovesse diventare disponibile, potrebbe rivoluzionare il modo in cui la malattia viene gestita, superando le limitazioni della dieta priva di glutine e offrendo una vera cura per chi soffre di questa patologia autoimmune.

Foto di Wesual Click su Unsplash