Cocaina: un vaccino contro la dipendenza dalla droga

La cocaina è una delle droghe che da più dipendenza al mondo e di fatto è tra le più usate a cui va anche aggiunto un derivato sempre particolarmente usato, il crack. Molti paesi devono fare i conti con una pandemia proprio di dipendenza e tra questi c’è il Brasile che nel tentativo di migliorare la situazione ha provato a fare qualcosa di innovativo. Si parla di un vaccino e si chiama Calixcoca.

L’idea di questo vaccino è proprio quella di impedire la dipendenza da cocaina. I primi test sugli animali ha dato risultati particolarmente positivi nell’impedire quanto promosso in quanto il trattamento andrebbe a impedire alle molecole della sostanza di raggiungere i recettori nel cervello. Ovviamente si parla di un progetto con ancora molta strada e bisogna capire come le persone reagirebbe in una situazione di vita vera.

Cocaina: un nuovo modo per uscire dalla dipendenza

Nello specifico il vaccino contro la dipendenza da cocaina va ad attivare il sistema immunitario che si metterebbe a produrre anticorpi che prendono di mira le molecole della cocaina nel flusso sanguigno. Facendo questo diventano più grosse, non vengono eliminate, ma non hanno più la dimensione per raggiungere il cervello attraverso le varie membrane e tessuti.

Nel caso funzionasse sarebbe un passo in avanti importantissimo in quanto non esiste un reale trattamento per combattere la dipendenza da cocaina, o da altre droghe in generale. Ci vuole enorme forza di volontà e percorsi costanti di terapia, due aspetti che spesso e volentieri mancano e per diversi motivi