Dormire di più nel weekend può ridurre l’ansia negli adolescenti: lo dice la scienza

Dormire fino a tardi nel weekend potrebbe non essere solo una cattiva abitudine: secondo nuove ricerche, potrebbe offrire benefici reali per la salute mentale degli adolescenti. Gli esperti sottolineano che il sonno extra del fine settimana può aiutare a compensare i deficit accumulati durante la settimana scolastica, contribuendo a una significativa riduzione dei livelli di ansia.

Durante l’adolescenza, il cervello attraversa una fase critica di sviluppo e ha bisogno di più ore di sonno per funzionare correttamente. Tuttavia, tra impegni scolastici, attività extracurriculari e l’uso prolungato di dispositivi elettronici, molti ragazzi dormono meno delle 8-10 ore raccomandate. Questo deficit di sonno può avere effetti negativi, tra cui aumento dello stress, difficoltà di concentrazione e una maggiore vulnerabilità all’ansia.

Il sonno del weekend riduce l’ansia nei ragazzi: i benefici secondo la ricerca

Uno studio recente condotto da un team di neuroscienziati ha monitorato i cicli di sonno e i livelli di stress in un campione di studenti tra i 13 e i 18 anni. I risultati hanno mostrato che i ragazzi che riuscivano a dormire più a lungo durante il weekend riportavano sintomi di ansia significativamente inferiori rispetto ai coetanei che mantenevano lo stesso ritmo di sonno limitato anche nei giorni di riposo.

Il sonno extra del fine settimana, secondo gli studiosi, agisce come una sorta di “reset” per il sistema nervoso. Permette al cervello di completare quei cicli di sonno profondo che, se interrotti durante la settimana, possono lasciare residui di stanchezza mentale e alterare l’equilibrio emotivo.

Nonostante ciò, i ricercatori mettono in guardia dall’effetto “jet lag sociale”, ovvero il disallineamento tra i ritmi biologici e gli orari imposti dalla società. Dormire molto nel weekend e poco durante la settimana può comunque causare squilibri. La soluzione ideale sarebbe ridurre il debito di sonno cercando di andare a letto prima ogni giorno, ma quando questo non è possibile, il sonno compensativo nel weekend può essere una valida strategia temporanea.

Un ruolo fondamentale nel benessere complessivo degli adolescenti

Inoltre, i benefici non si limitano all’ansia: i partecipanti allo studio hanno anche riportato miglioramenti nell’umore generale, maggiore energia e migliori performance scolastiche dopo aver dormito di più nei giorni di riposo. Ciò suggerisce che il sonno ha un ruolo fondamentale non solo nella salute mentale ma anche nel benessere complessivo degli adolescenti.

Gli esperti raccomandano ai genitori di non colpevolizzare i figli se dormono qualche ora in più durante il weekend. Anzi, può essere un segnale positivo di autoregolazione. Piuttosto, è utile creare un ambiente domestico che favorisca il sonno: niente schermi prima di dormire, luci soffuse in camera, e routine rilassanti la sera.

In un mondo sempre più frenetico e competitivo, concedere agli adolescenti il tempo e lo spazio per riposare adeguatamente non è un lusso, ma una necessità. Dormire nel weekend, quindi, non è tempo perso, ma un investimento nella salute mentale dei più giovani.

Foto di Egor Voytikov su Unsplash