Formaggio e incubi notturni: lo strano collegamento

A sentire nominare il formaggio, si può pensare a molte cose, ma sicuramente gli incubi non sono tra queste. Eppure, secondo un nuovo studio, questo alimento sembrerebbe in grado di indurre sogni strani quando mangiati poco prima di andare a dormire. Un legame difficile da studiare, ma che uno studio ha provato a cercare di provare. In senso più ampio si tratta di capire la relazione tra cibo, sonno e sogni.

Lo studio, mediamente piccolo in senso assoluto ma rilevate per l’argomento in sé, ha preso in esame 1.082 studenti di psicologia della Canadian MacEwan Universiy. Hanno risposto a un sondaggio che chiedeva, tra le altre informazioni, le abitudini alimentari, la durata del sollo e la qualità dello stesso tra sogni e incubi. La parte interessante è che i dolci sono stati collegati a un sonno più movimentato, aspetto già conosciuto, ma subito dopo i lattici e il formaggio erano quelli che influenzavano di più.

L’effetto del formaggio sugli incubi

L’aspetto forse più importante di questo studio iniziale basato su un sondaggio non è tanto il formaggio i latticini in generale, ma le intolleranze alimentari. Quello che si è visto, è come gli individui che intolleranze o allergie incidevano profondamente sulla qualità del sonno e agire su di essere può migliorare di molto al qualità di vita.

Le parole dei ricercatori: “Queste nuove scoperte implicano che cambiare le abitudini alimentari nelle persone con alcune sensibilità alimentari potrebbe alleviare gli incubi. Potrebbero anche spiegare perché le persone spesso attribuiscono ai latticini la causa dei brutti sogni. Gli incubi sono più gravi per le persone intolleranti al lattosio che soffrono di gravi sintomi gastrointestinali e il cui sonno è disturbato. Sono necessari anche studi sperimentali per determinare se le persone possono davvero rilevare gli effetti di specifici alimenti sui sogni.”