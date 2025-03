Gravidanza e antidolorifici: un collegamento con l’ADHD

Quando si è in gravidanza, la donna deve stare attenta ad assumere molte cose che prima poteva tranquillamente. Tra queste ovviamente ci sono anche farmaci tanto che per molte donne che sono costrette ad assumere trattamenti diventa più complicato. Anche dei semplici antidolorifici diventano vietati e quelli che rimangono sono molti pochi. Apparentemente tra questi, uno dei più comuni, sembra avere un effetto collaterale importante.

Si parla del paracetamolo e assumerlo durante la gravidanza può di fatto aumentare il rischio che il bambino poi crescendo sviluppi l’ADHD, o noto anche come disturbo da deficit di attenzione e iperattività. Un piccolo studio fatto su poco più di 300 donne volontarie ha visto che quelle che presentavano il principio attivo nel sangue avevano i bambini con un rischio di tre volte maggiore di soffrire di questo disturbo.

Il rischio di prendere antidolorifici durante la gravidanza

Si tratterebbe di una notizia importante data soprattutto dall’ampio utilizzo che viene fatto del paracetamolo. Uno studio del genere risulta troppo piccolo per cambiare le avvertenze in merito, ma potrebbe far partire nuovi studi sul rischio di assumerlo durante la gravidanza.

Le parole dei ricercatori statunitensi: “Raccomandiamo che le donne incinte siano avvisate all’inizio della gravidanza di: rinunciare al paracetamolo a meno che il suo uso non sia indicato dal punto di vista medico; consultare un medico o un farmacista se non sono certe se l’uso è indicato e prima di usarlo a lungo termine; e ridurre al minimo l’esposizione usando la dose efficace più bassa per il minor tempo possibile”.