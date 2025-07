I fili della memoria: come i khipu inca raccontano siccità e diluvi del passato

Incastonati nella storia andina, i khipu (o quipu) sono sistemi di corde annodate usati dagli Inca per registrare informazioni. Per secoli, questi intrecci colorati sono stati considerati strumenti di contabilità, ma nuove ricerche suggeriscono che potrebbero raccontare molto di più: cronache di eventi climatici estremi come siccità e inondazioni.

Tradizionalmente, gli studiosi hanno interpretato i khipu come strumenti per archiviare dati numerici: quantità di grano, popolazioni, tasse. Ma la struttura complessa – con colori diversi, spessori variabili e nodi multipli – ha sempre lasciato il sospetto che potessero contenere anche informazioni qualitative o simboliche.

Siccità e diluvi nel passato inca: il mistero svelato dei nodi khipu

Un team di archeologi, linguisti e climatologi ha recentemente esaminato una serie di khipu provenienti da archivi coloniali e scavi archeologici in Perù. Incrociando questi dati con anelli degli alberi, sedimenti lacustri e cronache spagnole, hanno scoperto una sorprendente corrispondenza: certi schemi ricorrenti nei nodi sembrano coincidere con eventi climatici eccezionali.

Alcuni khipu contengono sequenze di nodi che appaiono solo in determinati anni. In combinazione con i dati paleoambientali, questi nodi sembrano segnalare periodi di carestia, piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità. Una sequenza di nodi ravvicinati, ad esempio, potrebbe indicare un anno segnato da forti piogge e frane.

Un caso emblematico è quello di un khipu proveniente dalla regione di Cuzco, che presenta una combinazione unica di nodi risalente al 1528, anno documentato per una devastante inondazione. Gli studiosi ipotizzano che i funzionari inca abbiano usato questi strumenti per registrare non solo le risorse, ma anche gli eventi eccezionali che ne minacciavano la sopravvivenza.

Comprendere i cicli climatici su scala secolare

Per una civiltà priva di scrittura alfabetica, i khipu erano fondamentali per conservare la memoria collettiva. Comprendere il loro significato climatico offre una nuova chiave di lettura sulla resilienza degli Inca, capaci di adattarsi e rispondere ai cambiamenti ambientali registrando ciò che accadeva.

Oggi, mentre il cambiamento climatico minaccia le comunità andine, questi messaggi ancestrali possono diventare risorse preziose. Se davvero i khipu conservano dati su antichi disastri naturali, potrebbero fornire informazioni cruciali per comprendere i cicli climatici su scala secolare.

Il lavoro è appena iniziato. Decifrare appieno i khipu richiederà anni di ricerca e un approccio ancora più collaborativo. Ma ogni nodo sciolto è un passo avanti per ascoltare la voce di una civiltà che ha saputo intrecciare numeri, natura e memoria in un unico filo narrativo.

Foto di Adrian Dascal su Unsplash