I tuoi dispositivi raccolgono dati anche in stand-by: ecco come alimentano l’intelligenza artificiale

Molti dispositivi digitali, come smartphone, smart TV e assistenti vocali, continuano a funzionare anche quando sono in modalità stand-by. Anche se lo schermo è spento o il dispositivo sembra inattivo, sensori e microfoni restano operativi, pronti a raccogliere dati utili per migliorare i servizi o, in certi casi, per fini commerciali.

Questa raccolta “passiva” può includere frammenti di conversazioni, rumori ambientali, abitudini d’uso, posizione e preferenze personali. Tali informazioni, una volta elaborate, permettono agli algoritmi di intelligenza artificiale di “imparare” su di te e migliorare le risposte degli assistenti virtuali come Alexa, Siri o Google Assistant.

Anche quando sono spenti, ti ascoltano: la verità sui tuoi dispositivi e l’IA

I dati raccolti anche a dispositivo apparentemente inattivo vengono spesso inviati ai server aziendali, dove alimentano grandi modelli di intelligenza artificiale. Questo processo consente alle IA di anticipare le tue richieste, personalizzare le pubblicità e persino modificare i contenuti mostrati sui social o nei motori di ricerca.

Sebbene molte funzionalità siano progettate per semplificare la vita quotidiana, il confine tra assistenza e sorveglianza è sempre più sottile. Il rischio è che questi strumenti trasformino le nostre case in ambienti costantemente monitorati, dove la privacy diventa un’illusione.

Gli assistenti vocali, in particolare, sono programmati per restare in ascolto continuo alla ricerca della parola di attivazione (come “Ehi Google” o “Alexa”). Anche se i produttori affermano che l’ascolto inizia solo dopo il comando, studi indipendenti hanno dimostrato che frammenti audio possono essere registrati anche prima, e in alcuni casi analizzati da operatori umani.

La comodità della tecnologia ha un prezzo

Molti utenti accettano termini di servizio lunghissimi senza leggerli, concedendo permessi molto ampi. Sebbene le normative europee come il GDPR tentino di limitare l’abuso di dati, il consenso implicito e l’opacità delle impostazioni spesso rendono difficile un controllo reale da parte del consumatore.

Disattivare il microfono, impostare limiti alla raccolta dati e rivedere periodicamente le autorizzazioni nelle app può ridurre l’esposizione. Inoltre, è utile evitare di lasciare dispositivi smart accesi in spazi privati o sensibili, come camere da letto o ambienti di lavoro riservati.

La comodità della tecnologia ha un prezzo: la nostra intimità digitale. È fondamentale sviluppare una nuova consapevolezza sull’uso quotidiano di strumenti smart e sulla portata delle informazioni che lasciamo. Solo conoscendo il funzionamento nascosto dei dispositivi potremo difendere con più efficacia la nostra libertà personale.

Foto di Alexandra_Koch da Pixabay