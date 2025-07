Kingston IronKey D500S: una nuova frontiera nella sicurezza USB

Kingston Digital Europe Co LLP ha presentato un’evoluzione straordinaria nel mondo della protezione dei dati: il drive USB IronKey™ D500S è ufficialmente certificato FIPS 140-3 di livello 3, lo standard di sicurezza più avanzato emanato dal National Institute of Standards and Technology (NIST). Questo dispositivo è il primo al mondo a ottenere tale riconoscimento con una supply chain conforme alle direttive TAA, il che lo rende una vera pietra miliare per chi cerca sicurezza digitale ai massimi livelli.

Pensato e realizzato negli Stati Uniti, il D500S è frutto di un processo rigoroso e interamente gestito da Kingston: dalla selezione dei componenti essenziali al loro assemblaggio in un ambiente protetto in California. Il risultato è un’unità che non solo impiega una crittografia hardware XTS-AES a 256 bit, ma garantisce anche il rispetto degli standard governativi e militari più esigenti.

Sicurezza multilivello e funzionalità uniche

La vera innovazione, però, non sta solo nella robustezza della crittografia, ma nella ricchezza delle funzioni integrate. Il D500S permette, per esempio, una gestione avanzata delle credenziali grazie al sistema multi-password e introduce la doppia partizione sicura: un’area visibile all’utente e una nascosta, accessibile solo attraverso autenticazione specifica. Questa soluzione offre un controllo senza precedenti, anche in ambienti non affidabili o durante la condivisione del drive.

Oltre alla modalità di sola lettura globale, che può essere impostata per mantenere i dati intatti in qualsiasi circostanza, è disponibile la funzione Crypto-Erase, che elimina in modo sicuro tutti i dati in caso di compromissione, riportando il drive alle impostazioni iniziali.

Il rivestimento esterno in zinco contribuisce a consolidare il livello di protezione, con resistenza certificata IP67 contro polvere, acqua, urti e vibrazioni secondo gli standard militari. Tutto ciò rende il D500S una soluzione affidabile per chiunque lavori con dati riservati, dalle agenzie governative alle aziende.

Offerto in versioni fino a 512 GB, con 5 anni di garanzia e supporto tecnico gratuito, IronKey D500S rappresenta l’essenza della sicurezza digitale su USB. Un dispositivo pensato non solo per proteggere i dati, ma anche per adattarsi alle esigenze di un mondo dove la riservatezza è fondamentale.