L’estate del cuore: come cambia il dating sotto il sole secondo Tinder

C’è chi parte per rilassarsi, chi per ritrovarsi. E poi c’è chi, con la valigia già pronta, cerca anche una connessione speciale. L’estate non è solo la stagione dei viaggi e del relax: è anche quella dell’amore che parte, spesso con uno swipe su Tinder. Il caldo porta con sé nuove energie, più tempo libero e voglia di libertà. Tutti elementi che, secondo i profili degli utenti italiani, influenzano in modo chiaro anche il modo di vivere le relazioni estive.

Le bio parlano di relax, buon cibo, divertimento e desiderio di esperienze autentiche. Il dibattito “mare o montagna” accende ancora gli animi, ma i numeri sono eloquenti: il mare domina con un aumento del 39% di menzioni rispetto all’anno scorso, mentre la montagna cresce sorprendentemente del 41%, segno che anche chi ama l’aria fresca e le passeggiate panoramiche trova il suo spazio nel cuore (e nei match) degli italiani. Che si tratti di un falò al tramonto, di un tuffo all’alba o di una birra sulla spiaggia, la voglia di leggerezza guida il mood delle vacanze romantiche.

Estate è sinonimo di leggerezza, scoperta e connessioni autentiche

Sempre più persone inseriscono parole come “rilassarsi” (+76%), “relax” (+39%) e “divertimento” (+35%) nelle proprie bio, delineando un’estate all’insegna dello stare bene. L’amore estivo, insomma, nasce tra una risata sotto l’ombrellone, una cena lenta e un viaggio da condividere. “Viaggiare” (+20%) e “mangiare” (+33%) sono i nuovi driver di connessione: chi cerca un match vuole anche condividerci una vacanza da ricordare.

Grazie alla funzione Tinder Passport, si parte ancora prima di prendere un volo: gli italiani sognano gli Stati Uniti, la Spagna, la Francia e la Germania, ma per la community LGBTQ+ questa è anche un’opportunità per scoprire mete inclusive e sicure. Tra sport, trekking, SUP, padel o momenti più lenti come burraco, parole crociate (+76%) e briscola, emerge un quadro chiaro: ciascuno ha la propria idea di estate perfetta, e trovare qualcuno con cui condividerla fa la differenza.

E se il romanticismo ha una colonna sonora, quest’anno i profili vibrano sulle note di Justin Bieber, Alex Warren e i Goo Goo Dolls: un mix di dolcezza indie e vibrazioni estive. Dopotutto, tra un tramonto e una canzone da ascoltare in due, ogni match può diventare un ricordo da portare a casa a fine stagione.