L’Impatto dei CMMS sulla Manutenzione: Efficienza e Risparmio

La manutenzione dei macchinari e degli impianti è molto importante per qualsiasi azienda. I benefici di una corretta manutenzione sono numerosi, e riguardano sia l’efficienza operativa, sia l’ottimizzazione dei consumi e delle spese. Risparmiando si possono aumentare i ricavi dell’impresa, e questo è un fattore da non sottovalutare.

Per migliorare l’organizzazione e la pianificazione della manutenzione si possono implementare dei software CMMS, come quello che potete trovare sul sito CARL Berger-Levrault.

CMMS: cos’è e che funzioni ha

CMMS è un acronimo che sta per Computerized Maintenance Management Systems, che in italiano possiamo tradurre come “Sistemi di Gestione della manutenzione computerizzata”. Questa definizione ci aiuta già a capire di cosa si occupano questi software: il loro principale compito è quello di pianificare e programmare la manutenzione all’interno dell’azienda. In molte imprese si usano impianti e macchinari che devono essere controllati periodicamente al fine di evitare ogni genere di problema.

Sinteticamente possiamo dire che un software CMMS fa sì che la manutenzione sia più semplice da organizzare e da monitorare, così da evitare che dei controlli possano essere dimenticati dagli addetti.

Una maggiore efficienza

Come abbiamo già detto nella nostra introduzione l’uso dei CMMS ha tra i suoi benefici una maggiore efficienza operativa all’interno dell’azienda.

Ciò è reso possibile dalle varie funzionalità rese disponibili da questi software, a partire dalla possibilità di automatizzare i processi. Automatizzando è possibile mettersi al riparo da quelli che possono essere gli errori umani, tipici quando si ha a che fare con delle operazioni ripetitive da svolgere manualmente. Il software, al contrario, permette di automatizzare la creazione e l’assegnazione dei compiti.

In più grazie ai CMMS si può pianificare in maniera preventiva tutto ciò che riguarda la manutenzione. Ogni intervento si programma con cura, sulla base di quelle che sono le indicazioni di chi ha prodotti i macchinari. Inoltre il software tiene traccia dei dati passati, così che può eventualmente suggerire di anticipare i controlli e la manutenzione stessa. La manutenzione preventiva può fare la differenza, riducendo di molto il rischio di guasti e aiutando ad accorciare i periodi di inattività resi necessari dagli interventi di manutenzione.

Risparmiare di più

Passiamo ora a quelli che sono gli effetti dell’implementazione di un CMMS sui consumi e le spese di un’azienda. Per prima cosa è fondamentale sapere che con i CMMS si possono ridurre di molto i costi della manutenzione. La manutenzione preventiva, come abbiamo già detto, porta a un minore rischio di guasti. Intervenire dopo un danno potrebbe risultare più dispendioso rispetto a quanto costa una semplice manutenzione preventiva. Inoltre le macchine, guastandosi meno, tendono ad avere una maggiore longevità.

Grazie alle sue funzionalità un software CMS può ottimizzare le risorse dell’azienda. Può dare dei precisi ordini sulla base di quelle che sono le competenze dei tecnici e la loro disponibilità. In questo modo si può utilizzare al meglio il tempo di chi è libero da specifici compiti. Oltre a ciò il sistema verifica lo stato dell’inventario, aiutando a non fare ulteriori spese per comprare pezzi di ricambio che si possiedono già in quantità.

Immagine di freepik