Misteriosi segnali radio sotto i ghiacci antartici: cosa sappiamo

Nel cuore gelido dell’Antartide, qualcosa di strano si muove sotto la calotta glaciale. Non si tratta di creature mitologiche o complotti da fantascienza, ma di misteriosi segnali radio, rilevati da strumenti scientifici con lo scopo di monitorare i raggi cosmici. A sorprenderli per primi fu ANITA (Antarctic Impulsive Transient Antenna) nel 2006, una missione progettata per captare le onde radio prodotte dai neutrini ad altissima energia.

Segnali che sfidano le leggi conosciute

Il problema è che le onde registrate non si comportavano come previsto. Arrivavano da sotto il ghiaccio, a profondità e inclinazioni difficili da spiegare. Secondo Stephanie Wissel, astrofisica della Penn State University, le osservazioni indicano angoli di provenienza estremi, come 30 gradi sotto la superficie, rendendo difficile attribuire questi segnali a neutrini che, seppur elusivi, hanno un comportamento prevedibile.

Cosa potrebbero essere?

Esclusi i neutrini, resta l’enigma. Alcuni ricercatori ipotizzano nuove modalità di propagazione delle onde radio nel ghiaccio antartico, forse legate a rifrazioni o fenomeni ancora non compresi vicino all’orizzonte del segnale. Ma nessuna delle ipotesi finora testate riesce a spiegare completamente il fenomeno. Il mistero resiste da quasi vent’anni.

Una nuova speranza: la missione PUEO

Nel 2026, dopo lo stop ad ANITA, è in programma una nuova missione chiamata PUEO (Payload for Ultrahigh Energy Observations), sempre con base in Antartide. Grazie a una sensibilità migliorata, si spera possa catturare più anomalie e finalmente svelare l’origine di questi segnali. E chissà, magari anche individuare i neutrini che ANITA cercava, aprendo nuove frontiere nella comprensione dell’universo.

Un mistero da non archiviare

Non si tratta solo di una curiosità scientifica. Questi segnali potrebbero rivelare nuovi aspetti della fisica delle particelle, o addirittura nuove particelle ancora sconosciute. Il ghiaccio antartico, silenzioso e immobile, potrebbe nascondere una finestra aperta sull’invisibile. E la scienza, ancora una volta, è pronta ad ascoltare.

Foto di Alexander Hafemann su Unsplash