Il mistero dei sogni: perché alcuni li ricordano e altri no?

I sogni affascinano l’umanità da millenni, ma il motivo per cui alcune persone li ricordano vividamente mentre altre faticano a conservare qualsiasi frammento onirico è ancora oggetto di studio. Le ricerche neuroscientifiche hanno evidenziato che il ricordo dei sogni dipende da una complessa interazione tra fattori biologici, psicologici e ambientali. I ricercatori hanno scoperto che il ricordo dei sogni è influenzato da tratti della personalità, schemi di sonno e persino cambiamenti stagionali.

Le persone che spesso sognano ad occhi aperti e hanno un atteggiamento positivo verso i sogni avevano maggiori probabilità di ricordarli. Uno dei principali fattori che influenzano la memoria onirica è l’attività cerebrale durante il sonno, in particolare durante la fase REM (Rapid Eye Movement). Questa fase è caratterizzata da un’intensa attivazione della corteccia cerebrale, simile a quella che avviene nello stato di veglia. Studi hanno dimostrato che le persone che ricordano frequentemente i sogni mostrano un’attività più intensa nella giunzione temporo-parietale, un’area del cervello coinvolta nell’elaborazione delle informazioni sensoriali e nella memoria.

Perché ricordiamo o dimentichiamo i sogni?

Anche il livello di risvegli notturni gioca un ruolo cruciale. Chi si sveglia più spesso durante la notte ha maggiori probabilità di ricordare i sogni, poiché il risveglio consente al cervello di consolidare il contenuto onirico nella memoria a breve termine. Al contrario, un sonno continuo e profondo tende a rendere i sogni più difficili da ricordare.

La personalità e i tratti psicologici influiscono anch’essi sulla memoria onirica. Ad esempio, le persone con una maggiore apertura all’esperienza – un tratto della personalità legato alla curiosità e all’immaginazione – tendono a ricordare più facilmente i sogni. Inoltre, livelli elevati di stress e ansia possono intensificare il ricordo dei sogni, spesso rendendoli più vividi e carichi di emozioni.

Anche le abitudini di sonno e lo stile di vita hanno un impatto significativo. Una scarsa qualità del sonno, l’uso di alcol o farmaci sedativi possono ridurre la capacità di ricordare i sogni. Al contrario, pratiche come la meditazione e il mantenimento di un diario dei sogni possono migliorare la memoria onirica, favorendo la consapevolezza e l’attenzione ai contenuti del sonno.

Offrire nuovi spunti per esplorare il legame tra sogni, memoria e benessere psicologico

Le differenze individuali nei neurotrasmettitori giocano un altro ruolo fondamentale. In particolare, la noradrenalina – un neurotrasmettitore coinvolto nella regolazione della vigilanza – è presente a livelli molto bassi durante il sonno REM. Un aumento di questa sostanza, ad esempio a causa di stress o di alterazioni ormonali, può facilitare il ricordo dei sogni.

Inoltre, il significato attribuito ai sogni può influenzare la loro memorabilità. Chi considera i sogni come esperienze importanti è più propenso a ricordarli, probabilmente perché presta maggiore attenzione ai dettagli onirici e li elabora in modo più consapevole al risveglio. In sintesi, il ricordo dei sogni è il risultato di una complessa interazione tra attività cerebrale, risvegli notturni, tratti psicologici e abitudini di vita. Comprendere questi fattori non solo getta luce su un aspetto affascinante della nostra mente, ma potrebbe anche offrire nuovi spunti per esplorare il legame tra sogni, memoria e benessere psicologico.

Immagine di freepik