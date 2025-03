Morbillo e immunità: sei protetto? scopri se hai bisogno di un richiamo

Il morbillo è una malattia virale altamente contagiosa che può portare a gravi complicazioni, specialmente nei bambini piccoli e negli adulti non vaccinati. Grazie alla diffusione dei vaccini, l’incidenza del morbillo è drasticamente diminuita, ma i casi continuano a verificarsi, specialmente in aree con basse coperture vaccinali.

L’immunità al morbillo può essere acquisita in due modi principali: attraverso l’infezione naturale o mediante la vaccinazione. Chi ha avuto il morbillo in passato di solito sviluppa un’immunità permanente, mentre il vaccino garantisce una protezione a lungo termine, anche se in alcuni casi potrebbe essere necessario un richiamo.

Morbillo: sei davvero protetto? scopri se hai bisogno di un richiamo vaccinale

Il vaccino MPR (morbillo-parotite-rosolia) viene somministrato in due dosi, solitamente nei primi anni di vita. La prima dose viene somministrata intorno ai 12-15 mesi, mentre la seconda tra i 4 e i 6 anni. Questo protocollo assicura un’efficacia del 97% nella protezione contro il morbillo.

Alcune persone potrebbero aver bisogno di una dose di richiamo, in particolare:

Chi ha ricevuto solo una dose del vaccino MPR, poiché una singola dose offre circa il 93% di protezione.

Chi non è sicuro del proprio stato vaccinale.

Gli adulti nati dopo il 1970 che non hanno mai avuto il morbillo e non hanno ricevuto due dosi del vaccino.

Chi viaggia in paesi dove il morbillo è ancora endemico.

Se non sei sicuro di aver ricevuto entrambe le dosi del vaccino o se hai contratto il morbillo in passato, puoi fare un test sierologico per verificare la presenza di anticorpi. Il medico può aiutarti a valutare la necessità di un’eventuale dose di richiamo.

Focolai anche in paesi con alti standard sanitari

Nonostante la disponibilità di vaccini efficaci, il morbillo continua a circolare a causa della mancanza di vaccinazione in alcune comunità. La malattia si diffonde rapidamente tra le persone non immunizzate, causando focolai anche in paesi con alti standard sanitari.

Vaccinarsi non solo protegge l’individuo, ma contribuisce anche all’immunità di gregge, riducendo il rischio di epidemie. Questo è particolarmente importante per proteggere neonati, persone immunodepresse e coloro che non possono ricevere il vaccino per motivi medici.

Essere protetti contro il morbillo è fondamentale per la propria salute e per quella della comunità. Se hai dubbi sul tuo stato vaccinale, consulta il tuo medico e valuta la possibilità di un richiamo. La vaccinazione è lo strumento più efficace per prevenire il morbillo e le sue complicazioni.

Foto di Fusion Medical Animation su Unsplash