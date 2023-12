Natura: come le zone verdi rallentano l’invecchiamento cellulare

Vivere in aree circondate dalla natura potrebbe offrire benefici sorprendenti per la nostra salute, e una ricerca recente suggerisce che le cellule delle persone che abitano in ambienti più verdi invecchiano più lentamente. Questa connessione tra la presenza di spazi verdi e l’invecchiamento cellulare apre nuove prospettive sul modo in cui l’ambiente circostante può influenzare il nostro benessere a livello cellulare.

I telomeri sono strutture che si trovano all’estremità dei 46 cromosomi di ciascuna cellula, come i cappucci di plastica sui lacci delle scarpe, e impediscono al DNA di disfarsi. Più lunghi sono i telomeri di una cellula, più volte può replicarsi. Quando i telomeri diventano così corti che le cellule non possono dividersi, le cellule muoiono.

Le zone verdi possono rallentare l’invecchiamento cellulare

I ricercatori hanno esaminato campioni di sangue prelevati da individui che vivono in aree urbane fortemente urbanizzate rispetto a coloro che risiedono in luoghi ricchi di vegetazione. I risultati hanno mostrato una sorprendente differenza nella lunghezza dei telomeri, indicando che le cellule delle persone in aree verdi tendono a mantenere la loro integrità strutturale più a lungo. Uno dei meccanismi attraverso i quali la natura può influire sull’invecchiamento cellulare e la riduzione dello stress. Gli spazi verdi offrono un rifugio dal caos urbano, consentendo alle persone di sperimentare un maggior senso di tranquillità e calma. Questa riduzione dello stress può avere un impatto positivo sulle cellule, poiché lo stress cronico è noto per accelerare l’invecchiamento cellulare.

Non è solo la presenza di alberi e prati a influenzare l’invecchiamento cellulare, ma anche la biodiversità circostante. I ricchi ambienti di flora e fauna offrono una vasta gamma di benefici per la salute, inclusi quelli che contribuiscono possono a rallentare il processo di invecchiamento. La varietà di microbiota presente in tali ambienti può promuovere la salute intestinale, che a sua volta può avere effetti positivi sulla salute cellulare. Questa scoperta solleva importanti questioni riguardo alla progettazione urbana e all’importanza di integrare spazi verdi nelle nostre comunità. Le città del futuro potrebbero trarre vantaggio dalla creazione di parchi, giardini e aree verdi accessibili a tutti, contribuendo così a migliorare la salute a livello cellulare della popolazione.

In conclusione, la ricerca suggerisce che vivere in aree più verdi può essere associato a un invecchiamento cellulare più lento. Questo fenomeno potrebbe essere attribuito a una combinazione di fattori, tra cui la protezione dei telomeri, la riduzione dello stress e l’effetto benefico della biodiversità. Incorporare la natura nella nostra vita quotidiana non solo migliora il nostro benessere psicologico, ma potrebbe anche contribuire a mantenere le nostre cellule più giovani e vitali nel corso del tempo.

Immagine di wirestock su Freepik