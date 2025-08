I pavoni hanno i laser nella coda

Se si pensa a un animale elegante, si può pensare a diverse specie, ma tra queste ci sono sicuramente i pavoni. Famosi per la loro coda colorata, nascondono un segreto dietro proprio a quelle piume così tanto colorate e appariscenti. Una delle specifiche di quest’ultime, che appunto le rendono così belle, è che sono in grado di riflettere la luce in modo particolare. Analizzando meglio quest’ultime, alcuni ricercatori hanno scoperto qualcosa di nuovo.

Gli studiosi della Florida Polytechnic University hanno scoperto quello che finora è un unicum nel regno animale. Le piume colorate dei pavoni presentano caratteristiche uniche il cui effetto è allineare le ondo luminose invisibili facendole continuamente ribalzare dando vita a quello che si può proprio definire come un laser dal colore giallo-verde. Ovviamente viene strano a pensare che tale effetto sia paragonabile a un fascio di luce tipico dei laser, ma la definizione parla chiaro.

I pavoni sono dotati di laser

Ormai laser sembra una parola di uso comune, ma è di fatto un acronimo ovvero Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, tradotto amplificazione della luce mediante emissione stimolata di radiazioni. Per gli oggetti più comuni, vengono illuminati materiali particolari, come cristalli, per produrre un fascio luminoso causato dall’eccitazione dei fotoni. La parte più difficile di questo fenomeno però è l’allineamento preciso dei fasci, e dei ribalzi, un aspetto che in natura non è così comune.

Questa caratteristica dei pavoni è straordinaria, ma va ancora analizzata in quanto non è ancora chiaro come questo fenomeno avvenga nello specifico. I ricercatori sono convinti che riuscire a capire quali sono le strutture all’interno delle piume che rendono possibile questo fenomeno può portare a migliorare la tecnologia laser.