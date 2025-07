Perché la carne ha più proteine delle verdure? La scienza dietro un mito alimentare

Quando si parla di alimentazione e proteine, la carne è spesso vista come la regina della tavola. A parità di peso, contiene infatti molte più proteine delle verdure. Ma perché esiste questa differenza così marcata? La risposta sta nella composizione cellulare e nella funzione biologica dei diversi alimenti.

Le proteine sono macromolecole formate da catene di amminoacidi, fondamentali per la costruzione e il mantenimento dei tessuti del corpo. Sono essenziali per muscoli, enzimi, ormoni e per il sistema immunitario. Ma non tutte le fonti proteiche sono uguali: alcune sono più concentrate, complete e facilmente assimilabili.

Carne vs verdure: perché le proteine non sono tutte uguali

La carne è costituita principalmente da tessuto muscolare animale, ricco di proteine strutturali come l’actina e la miosina. Le verdure, invece, sono composte in gran parte da acqua, fibre e carboidrati complessi, e la loro funzione principale non è il movimento (come nei muscoli), ma la fotosintesi o il sostegno della pianta.

In 100 grammi di carne magra ci possono essere dai 20 ai 30 grammi di proteine complete. Nello stesso peso di verdure come spinaci o broccoli, si trovano solo 2-3 grammi di proteine, spesso incomplete (cioè mancanti di uno o più amminoacidi essenziali). Questo non le rende inutili, ma meno concentrate.

Oltre alla quantità, conta anche la qualità proteica: le proteine della carne sono facilmente digeribili e contengono tutti gli amminoacidi essenziali, mentre quelle vegetali a volte richiedono combinazioni (es. legumi + cereali) per essere complete. La biodisponibilità è quindi un altro punto a favore della carne.

Una dieta ben bilanciata può comunque coprire il fabbisogno proteico anche senza carne

Esistono però fonti vegetali particolarmente ricche di proteine, come soia, quinoa, lenticchie e ceci. Anche le alghe, i semi e alcuni legumi hanno un buon contenuto proteico, sebbene inferiore a quello delle fonti animali. Una dieta ben bilanciata può comunque coprire il fabbisogno proteico anche senza carne.

La differenza tra carne e verdure deriva anche da milioni di anni di evoluzione: gli animali hanno sviluppato muscoli per muoversi e cacciare, mentre le piante hanno investito in strutture leggere ed energeticamente efficienti per crescere e riprodursi. Le funzioni diverse si riflettono anche nel contenuto nutritivo.

Oggi, con l’avvento delle diete vegetariane, vegane e sostenibili, è sempre più importante conoscere le differenze tra le fonti proteiche. Comprendere perché la carne contiene più proteine aiuta non solo a sfatare falsi miti, ma anche a costruire un’alimentazione equilibrata, consapevole e adatta alle esigenze di ciascuno.

Foto di Valeriy Evtushenko su Unsplash